Cámara de Diputados publicó informe de auditoría con cuatro meses de retraso

La tarde de este martes, y con cuatro meses de retraso, la Cámara de Diputados publicó en su sitio web oficial el informe anual que recoge las conclusiones de las auditorías cursadas en 2017 y que por reglamento debió ser transparentado en agosto.

La abogada coordinadora del Comité de Auditoría Parlamentaria, Priscila Jara, advirtió ayer sobre el incumplimiento en el plazo de entrega durante una sesión de la Comisión Bicameral de Transparencia.

La jurista señaló a los parlamentarios que en mayo de este año el comité había enviado tanto a la Cámara como al Senado sus respectivos reportes, "que contienen el resumen agregado de todos los informes que se emitieron durante la anualidad anterior".

Ambas corporaciones debían haber tenido publicados sus respectivas auditorías, como máximo, en agosto en los sitios web institucionales, explicó.

En ese sentido, advirtió que "hasta la última vez que yo revisé, vi que estaba el del Senado y no el de la Cámara".

Tras la alerta de Jara, durante la tarde del lunes apareció publicado en Transparencia Activa de la Cámara Baja el citado informe.

La presidenta de la mesa, Maya Fernández (PS), aseguró que apenas supo por la prensa del incumplimiento en que había incurrido la Cámara pidió rectificarlo.

"Siempre hay que pedir disculpas cuando no ha subido algo (a la página web institucional) porque yo no me había dado cuenta, pero si se traspapeló lo lamento, porque no es intención de esta Cámara. Siempre hemos querido transparentar", explicó la parlamentaria.

"Al menos no es la intención de mi persona que no esté ninguno de los informes que corresponden", insistió.

En el informe que fue publicado por la Cámara, el Comité de Auditorías había advertido a la corporación, en materia de gastos operacionales y uso de asignaciones parlamentarias, una serie de irregularidades como, por ejemplo, falta de correspondencia entre la documentación de respaldo y la respectiva sede parlamentaria, gastos rendidos ajenos a la oficina parlamentaria, usos de oficinas parlamentarias no exclusivo para dicha función o bienes no habidos en la oficinas.