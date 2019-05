Cámara aprobó que abusos a menores sean imprescriptibles y con retroactividad

La Cámara de Diputados se encuentra votando la imprescriptibilidad de delitos contra menores de edad.

Hace dos semanas, se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el proyecto de ley "derecho al tiempo" que declara la imprescriptibilidad de los delitos contra menores de edad para que se aplique de manera retroactiva desde septiembre de 1990.

El proyecto está siendo votado en la sala desde las 19:00 horas y se espera que termine pasadas las 21:00 horas.

Minuta del Gobierno

Al respecto, el Gobierno previo a la votación envió una minuta a los parlamentarios de Chile Vamos llamando a analizar las consecuencias sobre la retroactividad en la imprescriptibilidad penal.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC) cuestionó la postura del Gobierno y aseguró que "encuentro lamentable que el Gobierno envíe una minuta a todos sus parlamentarios para que se rechace la retroactividad del derecho al tiempo para las víctimas de abuso sexual e infantil que aprobamos en la Comisión de Constitución".

"El Gobierno sostiene que estamos derogando el artículo 369 quarter, que es el que permite suspender el ejercicio de la acción penal mientras los menores cumplen 18 años. Eso no es así. Nosotros no vamos a actuar por temor al Tribunal Constitucional", manifestó.

Al respecto, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) cuestionó que "aquí hay una cosa práctica, que finalmente yo a las víctimas les voy a decir algo que en la práctica no va a ocurrir porque no van a haber tribunales disponibles, muchas veces van a haber conflictos legales, y finalmente los que defiendan a los imputados se van a ir al Tribunal Constitucional que lo va a declarar inaplicable".

"Yo creo que en esta cosa hay que ser responsable y serio y no populares. Yo quisiera que la ley fuera retroactiva, sin duda alguna, pero también tengo que ser responsable con las víctimas y no ilusionarlas con algo que no va a ocurrir en la práctica. Lo único que vamos a generar son frustraciones", manifestó.

Fundación: "El Estado no puede seguir negándole justicia a las víctimas"

En tanto, en la previa de la votación, desde la Fundación para la Confianza manifestaron que "el Estado no puede seguir negandole justicia a las personas que abren sus casos, entre comillas, tardíamente y por eso me parece que de parte del Gobierno es un acto muy importante", cuestionó José Andrés Murillo.

"Hay que dejar que eso siga su curso, pero yo quiero insistir que aquí no hay estrictamente hablando una retroactividad sino el reconocimiento de un derecho que estaba ya establecido en la Convención de los Derechos del Niños", agregó.