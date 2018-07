Chile Vamos presentó moción de reclamación contra la mesa de la Cámara de Diputados

El jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, presentó el reclamo del oficialismo a la conducta de la mesa de la Cámara de Diputados por la carta inconsulta suscrita en nombre de todos los parlamentarios en la que se responde con dureza a los dichos del Presidente Sebastián Piñera que acusó a la oposición de obstruccionismo y los mandó a trabajar.

La moción de reclamación está dirigida a la mesa integrada por la presidenta de la Cámara, Maya Fernández (PS), y por los vicepresidentes Jaime Mulet (FRVS) y Mario Venegas (DC).

Según el reglamento de la Corporación, la reclamación deberá ser resuelta al término de la Cuenta de la primera sesión ordinaria que celebre a partir del día siguiente, es decir este miércoles 11 de julio, pudiendo debatirse la reclamación durante veinte minutos, que usarán a su arbitrio, por mitad, uno o más diputados que impugnen la conducta del presidente, y otro u otros que la apoyen.

De acogerse la reclamación, se producirá de inmediato la vacancia de la Presidencia y se deberá elegir en la primera sesión ordinaria después de cuarenta y cinco horas.

Polémica por viaje de Bachelet a Brasil

En tanto, en la cuenta de la sesión de este martes en la Cámara de Diputados se informó que la ex Presidenta Michelle Bachelet pidió permiso para viajar a Brasil entre el 24 y 27 de este mes para dar una conferencia en el Congreso brasileño de salud colectiva y además para ir a Estados Unidos del 14 al 18 de este mes.

El diputado de la UDI Patricio Melero pidió públicamente en la Sala que Michelle Bachelet se abstenga de participar en otras actividades distintas a las autorizadas por la Cámara, a propósito de la carta en apoyo a Lula da Silva, condenado por corrupción y además le reprochó a la presidenta de la Cámara, Maya Fernández, por haber firmado esa carta de apoyo.

Mientras, el diputado socialista Marcelo Díaz, también firmante de la carta en apoyo a Lula, replicó que la solicitud de Melero es improcedente pues no se le puede decir a la ex Mandataria qué puede o no puede hacer en sus viajes al exterior.