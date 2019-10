Denunciante de diputado Velásquez detalló cómo fue el acoso sexual que sufrió: "Me sentí ultrajado"

Ángelo Giovine, el denunciante del diputado Pedro Velásquez (independiente, pro-FRVS), entregó nuevos detalles del acoso sexual del que acusa fue víctima por parte del parlamentario.

En joven había denunciado a Velásquez de intentar presionar a sus testigos a través de mensajes por WhatsApp y aseguró que el parlamentario se "encaprichó" con él desde el momento que lo conoció.

"Este tipo se encaprichó conmigo. Yo a él no le pedí trabajo, no lo conocía. Él me trataba muy bien, como excepcional, de forma cariñosa. Me tocaba las manos, me hacía invitaciones. Hay un sinfín de cosas, pero no me puedo referir directamente a lo que él hizo", dijo hace unos días Giovine.

Si antes había revelado cómo fue el intento de seducción en un restaurante chino, Ángelo ahora habló con "Bienvenidos", de Canal 13, sobre tocaciones sexuales que sufrió por parte del hombre que le ofreció harta ser su jefe de gabinete.

"Me toma la mano, creo que fue una hora, con un cariñito tierno, pero con una duda. Él en todo instante me habla de Dios, me hace rezar en el camino. Me propone que nos quedemos en un apart hotel, con una habitación para cada uno, relató".

"Me dijo: 'Hijo, si usted quiere se ducha'. Él me pasa la pieza de la cama de dos plazas. Entra con pijama y se tira sobre la cama, como un niño. Me abraza y me dice: 'Tranquilo, hijo'. Me pescaba y ponía su cabeza en mi pecho", agregó.

"Me dice: 'Permítame poner mi oído en su pecho, necesito sentir los latidos de su corazón'. En ese instante, él escucha mi corazón y me toca los genitales, directamente. Me sentí ultrajado, la verdad. Nunca había pasado por eso", finalizó.

El momento: