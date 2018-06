Diputada Ossandón lamentó política de "puñales por la espalda" tras salida de TVN

La diputada Ximena Ossandón (RN) lamentó la política de "pegar puñales por la espalda" tras las de las bancadas Evópoli, PC, PS y DC, que derivaron en su salida del programa "No culpes a la Noche", de TVN.

A través de un comunicado, la parlamentaria explicó que dejó el programa, al igual que su compañera de sección, la diputada humanista Pamela Jiles.

"Yo no tengo mucho que decir. La verdadera respuesta la tiene que dar TVN y los parlamentarios que mandaron la carta para terminar con este proyecto. A mí me invitaron a formar parte de un programa de debate con Pamela Jiles que era más bien un show televisivo y no un espacio político. Pero bueno así son las cosas", sostuvo.

"No es grato que te saquen por un tema político, casi porque el canal necesita hacer un cuoteo. Yo no creo en esa política de pegar puñales por la espalda y andar presionando para tener más figuración", añadió.

"Lamento que colegas que trabajan conmigo actúen de ese modo. Yo, en todo caso, no voy a cambiar mi forma de ser por este tipo de cosas. Si quieren estar ahí que estén y ojalá les vaya bien", recalcó la diputada.