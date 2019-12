El diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) aseguró que pondrá su cargo "a disposición" si es que no se logra aprobar un mecanismo constituyente que incluya paridad de género y cuotas para pueblos originarios.

En la sesión de este miércoles, en la que se vota aprobar la iniciativa salida desde la Comisión de Constitución, Boric aseguró que "si la Constitución no resulta ser paritaria en el plebiscito de abril, si no considera a los pueblos originarios, si los independientes no tienen las mismas posibilidades, más allá de la votación de hoy, porque pase lo que pase seguiremos peleando hasta el último momento, voy a poner mi cargo a disposición, con todos los costos que eso implique".

Sin embargo, esta postura no implica una renuncia, ya que no existe una manera de dejar el cargo, aunque el parlamentario podrá entregar su cupo a su partido de cara a una próxima elección.

Actualmente Boric tiene suspendida su militancia en Convergencia Social, ante la polémica derivada de su firma -a título personal- en el acuerdo para la nueva Constitución.