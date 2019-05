Diputado Carter denunció presunto "espionaje" de Ximena Ossandón en la Cámara

En una situación que amenaza con aumentar la rivalidad que mantienen los hermanos Carter y los hermanos Ossandón en el distrito de La Florida y Puente Alto, el diputado Álvaro Carter (UDI) denunció a su par Ximena Ossandón (RN) por presunto "espionaje" en el Congreso Nacional.

De acuerdo con La Tercera PM, el hecho que generó la acusación ocurrió este miércoles, cuando, según testigos, una vez iniciada la sesión en la Sala, Carter, instalado en su puesto, mantenía distintas conversaciones en su computador a través de la aplicación de Whatsapp para escritorio, momento en que miró hacia las tribunas y se percató de que un asesor de Ossandón estaba tomando fotografías, supuestamente a su pantalla.

Según los testigos, Carter fue a increpar al timonel RN, Mario Desbordes, en la Sala: en duros términos acusó una "actitud matonesca" y afirmó que ya era "la cuarta vez que hacen esto". Luego salió molesto del hemiciclo mientras que Desbordes abordó en el mismo lugar el asunto con su parlamentaria, hermana del senador y ex precandidato presidencial Manuel José Ossandón, quien descartó la acusación.

Frente a ello, tras pedir asesoría a la UDI, el diputado Carter hizo la denuncia por "acoso y hostigamiento" ante la oficina de la PDI en el Senado, tras lo cual llegaron detectives de la Brigada de Cibercrimen a tomarle declaración y luego derivar los antecedentes a la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Asimismo el legislador gremialista envió una carta a la Secretaría General de la Cámara, a la que accedió La Tercera, con la que acusa una "actitud invasiva e irrespetuosa" por parte del asesor, a quien identifica como el periodista Rodrigo Labrín.

"Se instala en las tribunas, a mi espalda, mientras se desarrolla la sesión de Sala, momento en el que acostumbro a dejar mis instrumentos de trabajo sobre el pupitre, en el cual este señor aprovecha para fotografiar y capturar imágenes de mis documentos personales y dispositivos digitales, donde dispongo información de mi distrito así como información personal y familiar", detalló.

El jefe de la bancada UDI, Javier Macaya, lo respaldó y comentó que aunque "es evidente que Álvaro Carter no tiene una buena relación con los Ossandón", emplazó que "esa disputa distrital no puede traspasar los límites de la privacidad y llegar a hacer casi espionaje cuando un parlamentario está en su trabajo legislativo".

La versión de Ossandón

La diputada Ossandón se defiende y, junto con mostrarse "sorprendida", aseguró estar "convencida que (Carter) no va a ser capaz de probar nada de lo que acusa, porque se trata de una acusación falsa", consignó La Tercera.

Asimismo, lamentó que se apunte a su asesor, a quien respaldó y describió como "un excelente profesional, reconocido, de amplia trayectoria", afirmando que le molesta esta "injusticia", planteando que "si Carter quiere acusar a alguien, que me acuse a mí y no a una persona que no tiene la posibilidad de protegerse como él con el fuero".

De acuerdo con la versión del entorno de la legisladora RN, desde donde explican que el periodista en cuestión fotografiaba a la diputada y a una delegación de un colegio de La Florida -comuna de la cual es alcalde el hermano del diputado, Rodolfo Carter-. incluso, fuentes consultadas por el diario sostienen que la presencia de los alumnos irritó al legislador UDI a tal nivel que les reclamó a los directivos del establecimiento.