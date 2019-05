Diputado García insultó a parlamentarias y agredió a periodista en el Congreso

El diputado René García (RN) fue acusado de insultar a parlamentarias y de agredir a un periodista en el marco del debate de la comisión investigadora por los terrenos comprados por el subsecretario Ubilla.

El hecho ocurrió cuando García, presidente de la instancia, puso en duda la constitucionalidad de la comisión, hecho que provocó un acalorado debate con las diputadas Andrea Parra (PPD) y Carmen Hertz (PC).

Según comentaron asistentes, en medio de la discusión Parra instó a García a "ponerse los pantalones", ante lo que respondió con un comentario de índole sexual: "es que con usted a mí se me bajan".

Parra confirmó que "el diputado García fue violento, grosero y por supuesto que eso no se puede admitir. Primero señaló que yo era la responsable de crear el Comando Jungla cuando fui gobernadora de la provincia de Malleco y yo le pedí que repitiera aquello en el micrófono y no se atrevió a hacerlo".

"Le pedí y le espeté que tenía que dejar constancia y después entiendo, porque no lo escuché, me señalan que habría dicho que conmigo sí se bajaba los pantalones. Eso es una grosería mayor y yo insisto, todas las cosas tienen un límite", dijo.

En el registro de la situación, se constata que finalmente la parlamentaria le pregunta en medio de la discusión si se le caen los pantalones, a lo que García responde irónicamente "sí, con usted. Indudablemente, sí se me cayeron. Por favor".

Por la conducción de la comisión investigadora, los parlamentarios de oposición anunciaron un voto de censura para tratar de destituir a García, aunque no por este caso en particular, sino que era una decisión conversada previamente.

Agresión a periodista

Posteriormente, fue abordado por periodistas, quienes le consultaron sobre sus declaraciones, lo que derivó en una persecución por los pasillos del Congreso ante su negativa a responder las preguntas de los profesionales.

Para huir de los periodistas, García golpeó a Kevin Felgueras de Radio ADN, a quien propinó una patada para evitar que abriera una puerta.

A través de una declaración pública, la bancada de diputados PPD rechazó la actitud del parlamentario y recordó que "nuestro código de conducta nos exige esforzarnos por actuar en todos los aspectos de la vida conforme a las virtudes de un ciudadano ejemplar, y claramente en este caso se ha pasado por encima de esta norma que regula nuestro accionar".

"Creemos en la libertad de expresión, reconocemos y valoramos la labor de la prensa en cuanto a mantener informada a la ciudadanía del acontecer político y de nuestro trabajo parlamentario", dijeron.

García fue abordado posteriormente donde aseguró que "no, no lo agredí. Cómo se le puede ocurrir si estamos en un mundo civilizado. A lo mejor con la puerta se pegó, no lo sé. Llevo 30 años en el Parlamento y jamás he tenido un problema con nadie", lo que queda desmentido luego de las imágenes de las cámaras de seguridad.

Además, respecto a sus incidentes, previamente había tratado de agredir al diputado Marcelo Díaz (PS) y calificó con un insulto a la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García.

Este hecho fue repudiado por diversos parlamentarios, quienes exigieron sanciones en contra de García, además de disculpas públicas por el hecho, junto con confirmar que presentarán el tema ante la Comisión de Ética.

El presidente de la Cámara, Iván Flores (DC), pidió disculpas a nombre de la corporación. En tanto, el presidente de RN, Mario Desbordes, dejó en manos de la Comisión de Ética la situación. En tanto, el diputado del mismo partido, Andrés Celis, pidió que el tema sea visto de oficio por el Tribunal Supremo del partido.

En Comisión Investigadora de Tierras Indígenas, Diputada @andreaparras llamó al diputado René García de @RNchile a "ponerse los pantalones", expresión coloquial sin mayores implicancias.

A lo que García habría respondido: " es que con usted a mí se me bajan" sigue la agresión: pic.twitter.com/74g3ZRJaHY — Diversidad PPD 🌈 💚 (@DiversidadPPD) 15 de mayo de 2019

Toda mi solidaridad con periodista @KevinFelgueras ante inaceptable agresión física de la que fue objeto por parte del diputado García de RN. Esperamos sanciones disciplinarias y éticas. https://t.co/FTk2M7ZrM8 — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) 15 de mayo de 2019

En comisión sobre tierra indígena el presidente diputado RN René García transgredió mandato de la comisión aprobado x la Sala y todas las normas legales y en total descontrol agredió verbalmente a diputada Andrea Parra y a mí, se presentó moción de censura atendida su conducta — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) 15 de mayo de 2019