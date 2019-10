Diputado Mulet respalda a Orsini: El narco es quizás uno de los principales empleadores en Chile

El diputado regionalista verde Jaime Mulet respaldó este martes a Maite Orsini (RD) tras sus afirmaciones sobre la supuesta vinculación de parlamentarios con el narcotráfico, e incluso insinuó que algunos legisladores prefieren "no meterse" en proyectos tendientes a combatir dicha industria delictiva.

Los planteamientos de Orsini, que formuló ayer y que luego ha ido tratando de matizar, precisando que es una "mera opinión" sin tener antecedentes y ofreciendo disculpas a quienes se "sintieron ofendidos", han desatado una ola de críticas desde el Congreso.

Por ello, la parlamentaria deberá responder y explicar sus dichos ante la Comisión de Ética, luego de que la mesa directiva de la Corporación y diputados de RN remitieran el asunto a la instancia. Incluso, pares de la UDI llegaron a la Fiscalía para solicitar una investigación sobre el tema y cite a declarar a Orsini.

La indignación y las mencionadas acciones contra Orsini, sobre todo llevarla a la Comisión de Ética, "no corresponden", cuestionó Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social.

A juicio del ex primer vicepresidente de la Cámara (2018), "quizás uno de los principales empleadores que tiene el país es el narcotráfico, y sin lugar a dudas los narcotraficantes copulan por los municipios y por todas partes, entonces creo que es un tema complejo y delicado".

Incluso, insinuó que "yo mismo, cuando he presentado dos proyectos de ley que buscan combatir el narcotráfico, muchas veces sacando firmas a los parlamentarios, dicen 'no, prefiero no meterme'", sin entregar más detalles.

"El narcotráfico, de alguna manera, está permeando todo el país, y ella (Orsini) ha colocado un tema", subrayó Mulet.