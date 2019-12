Diputado Pepe Auth: La centroizquierda progresista "está sin voz propia"

El diputado independiente Pepe Auth indicó en Cooperativa que la centroizquierda "está sin voz propia" y que no defiende sus convicciones, ante las críticas por su rechazo a la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario indicó que "si la mayoría de la bancada de la que formo parte quiere mi salida, por supuesto que yo saldré sin ninguna dificultad (...) obviamente es la bancada la que tiene que comunicarme la salida, no es el partido, yo no milito en el Partido Radical y por lo tanto sus decisiones no me pesan".

"Es insólito que una bancada pida la salida de alguien por ejercer esa libertad de acción. Si hubiera habido una instrucción, tampoco había una definición del Partido Radical favorable a la acusación constitucional, las declaraciones previas eran más bien reticentes", dijo.

Para Auth, "mi sector, que es la centroizquierda progresista, en la que he militado toda mi vida (...) creo que está sin voz propia, no está defendiendo sus convicciones con la fuerza que requiere y está siguiendo un cierto maximalismo o radicalismo de parte del Frente Amplio y del Partido Comunista en la Cámara, yo creo que muy atemorizado por la calle".

"Yo creo que estamos confundiendo a las redes sociales con la sociedad", añadió Auth, asegurando que muchos políticos están temerosos de las "funas" y de las críticas en las redes.