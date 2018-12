Disputa por acuerdo de defensa con EEUU causa suspensión de sesión en la Cámara

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados se suspendió momentáneamente por una disputa entre parlamentarios sobre un acuerdo de defensa entre el Gobierno y Estados Unidos.

El problema surgió previo a abordar el primer punto de la tabla: revisar la aprobación de este tratado suscrito en Trinidad y Tobago el 11 de octubre de 2016, durante la administración de Michelle Bachelet.

El objetivo del acuerdo es cooperar en la investigación, desarrollo, prueba y evaluación de proyectos en materia de defensa.

El diputado independiente René Saffirio explicó que el texto del pacto no está visible y advirtió que la Cámara no puede votarlo porque se adquirió "con un país que no tiene el más mínimo respeto por los acuerdos internacionales y que ha ido abandonando gradualmente órganos de Naciones Unidas", en referencia a EEUU.

En tanto, Ignacio Urrutia (UDI) apuntó que el acuerdo fue revisado por las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores, por lo que según él hace falta escuchar sus respectivos informes para zanjar la disputa.

La presidenta de la Cámara, Maya Fernández (PS), aclaró que el texto sí está disponible, pero solo en inglés y no todos los diputados lo pueden leer.

También insistió en pedir una reunión de comités para sacar el proyecto de la tabla.