Exigen "sanción ejemplar" contra diputado evangélico que insultó a Daniela Vega

Un grupo de 15 diputados recurrirán este viernes a la Comisión de Ética para solicitar sanciones en contra de su par de RN, Leonidas Romero, quien el martes sostuvo que la actriz Daniela Vega sigue siendo hombre debido a que "no se ha operado".

El miembro de la autodenominada "Bancada Cristiana por los Valores" repudió la mención que hizo el lunes Piñera de la protagonista de película chilena ganadora de un Oscar, "Una mujer fantástica", como una de las féminas que han hecho de Chile un país mejor; esto al firmar el proyecto de reforma constitucional sobre igualdad de género.

Ante estas polémicas declaraciones, los parlamentarios que adhirieron la presentación ante la Comisión de Ética, entre los que están Matías Walker (DC), Karol Cariola (PC) y Pamela Jiles (PH), señalaron que buscan "una sanción que sea ejemplar, disuasiva", según informó La Tercera.

Solicitarán que se "entregue una señal clara de que un diputado no puede volver a incurrir en conductas irrespetuosas frente a una ciudadana".

La diputada Cariola, a través de su cuenta de Twitter, ratificó la presentación, manifestando que "las declaraciones ofensivas del diputado Leonidas Romero de RN hacia Daniela Vega son inaceptables y deben ser sancionadas por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados".

"¡Hay personas que realmente no entienden nada de lo humano y del respeto!", sentenció la parlamentaria comunista.

Las declaraciones ofensivas del Diputado Leonidas Romero de @RNchile hacia @danivega son inaceptables y deben ser sancionadas por la comisión de ética de la @CamaraDiputados ; mañana haremos la presentación. Hay personas que realmente #NoEntiendenNada de lo humano y del respeto! pic.twitter.com/FbBuLHu9Y2 — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) 31 de mayo de 2018

Romero adelanta: "Defenderé mis principios"

Ante la presentación de sus pares, Romero anunció que "en la Comisión de Ética defenderé mis principios".

Mediante una publicación en su cuenta de Facebook, el diputado evangélico manifestó que "no he cometido delito alguno, a lo mejor no les gustó la forma. Si por defender mis principios me pasan a la Comisión de Ética, asumiré ese riesgo".

"Llama la atención que varios de estos mismos colegas que hoy quieren lograr protagonismo convirtiéndose en los paladines de la ética, no hayan hecho nada cuando sus pares falsificaban informes, salían de vacaciones en semanas distritales, utilizaban boletas truchas para rebajar gastos, arrendaban sedes de manera irregular a sus propios parientes, para luego obtener la devolución de esos dineros, compraban herramientas con plata del congreso e incluso por su irresponsabilidad ocasionaron víctimas fatales, irregularidades que son por todos conocidas", añadió.