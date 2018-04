Florcita Motuda desclasifica las críticas por su vestimenta en la Cámara de Diputados

El diputado del Frente Amplio Florcita Motuda reveló este fin de semana las críticas que recibió en el Congreso por ir vestido con su clásico atuendo.

"Un diputado UDI me increpó porque consideraba que mi ropa era una falta de respeto. Le expliqué a Osvaldo Urrutia por qué me visto así y me entendió", contó en el "Manifiesto" de La Tercera.

El cantante contó que ha sentido una buena acogida por parte de diversos parlamentarios como Ramón Barros (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Sofía Cid (UDI) y Ximena Ossandón (RN), quien incluso "me defendió ante las críticas por mi traje de Florcita en el Congreso".

Alarcón reconoció también que "siempre tuve miedo a salir electo y aburrirme en el Congreso. Me he postulado cuatro veces como un servicio al partido que me lo pedía. Pero sorpresivamente lo he pasado muy bien, estoy feliz. Me levanto a las 6 de la mañana y me voy en Metro y bus a Valparaíso, sin comer hasta el almuerzo. Lo único que no me gusta son las trincheras de la derecha y la izquierda. Eso debería quedar en el pasado, es una etiqueta caricaturesca".

La ficha de Florcita Alarcón en el sitio web de la Cámara de Diputados.

Para Florcita Motuda, "en el Congreso debe haber toda clase de ciudadanos. Yo represento a un tipo de persona que es diferente y que nunca ha sido representada en el Parlamento antes. Me autodenomino un político-místico".

"La gente -añade- debería reírse de mis trajes, no indignarse. Cuando me dicen que soy ridículo totalmente enojados les digo que no tiene sentido, porque si lo fuera, se reirían. Me visto así porque me gusta expresarme y divertir a la gente".

También contó que "cuando decidí ser raro empecé a tener éxito. Me iba mal con las mujeres, no sabía cómo comportarme y era feo. Así me convertí en Florcita Motuda, porque florecí en lo musical y lo amoroso. Antes de eso fui de la forma que se me ocurrió"