Gutiérrez desilusionado por negativa de Jackson y Boric para firmar carta en su apoyo

El diputado del PC Hugo Gutiérrez lamentó que Giorgio Jackson (RD) y Gabriel Boric (CS) se negaran a firmar una carta en su apoyo debido a que enfrenta una presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) para destituirlo de su cargo.

El parlamentario, que vio crecer los cuestionamientos en su contra luego de subir un video de un ataque con bombas molotov a un carro policial en el norte con el mensaje "Antofagasta la lleva", decidió no presentar defensa ante el TC, cuyo plazo vence este viernes, pues considera que no corresponde que el organismo dirima si debe o no seguir siendo parlamentario.

"Me causa cierta desazón, ciertamente me desilusiona. Uno espera que en situaciones como esta todos aquellos que de alguna forma compartimos, puede que no, el mismo ideario político (...), pero que ante el evento de una arremetida de la derecha por sacarme del cargo en que me puso la soberanía popular, creo que ellos también deberían haber expresado la solidaridad", dijo el legislador comunista.

Asimismo, Gutiérrez defendió como un legítimo derecho de expresión los dichos del vocero de No + AFP Luis Mesina respecto a que la Convención Constitucional pueda declararse soberana y que esto se traduzca en un cierre del Congreso, por lo que insistió en que además se deben convocar a elecciones adelantadas.

DC cuestiona a Gutiérrez y Mesina

No obstante, sus dichos son mal evaluados por un sector de la oposición que considera que estos sirven de argumentos para el "Rechazo" en el plebiscito de abril próximo, como lo planteó el secretario nacional de la DC, David Morales.

"Ante irresponsabilidades como las de Hugo Gutiérrez y Luis Mesina, lo único que hacen es avalar la estrategia de un sector importante de la derecha que es tratar de poner en duda la posibilidad de hacer un proceso constituyente con la tranquilidad que se necesita", dijo Morales.

"En ese sentido las estrategias de los extremos se juntan y naturalmente uno tiene que mirarlo con preocupación y tiene que ser muy claro en condenarlas", añadió el dirigente.

Asimismo, el Instituto Igualdad, que pertenece al PS, convocó a una reflexión con organizaciones sociales para fijar las prioridades que debe tener el proceso constituyente, la que se realiza en la sede del organismo.