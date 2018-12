Hugo Gutiérrez reclamó por sesión especial en la Cámara y recibió duro trolleo

El diputado Hugo Gutiérrez (PC) manifestó su molestia por la sesión especial que se desarrolló este viernes en la Cámara de Diputados para conocer el decreto fundado del Presidente Piñera para remover a Hermes Soto como general director de Carabineros.

Mediante su cuenta de Twitter, el parlamentario por el distrito 2 expuso que en esta jornada tenía una "intensa agenda" en Iquique por la conmemoración de los 111 años de la matanza en la Escuela Santa María.

"¡Todo arruinado por tener que viajar de Iquique a Valparaíso para ser informado de que Piñera le pide la renuncia a General Soto! Cualquier Presidente de la República puede remover un general", planteó el diputado en la red social.

El reclamo del legislador generó decenas de comentarios cuestionando su molestia.

Hace la pega no mas y déjala de andar cortando cintas y conmemoraciones... cero sintonía con lo que quiere el pueblo....

El Presidente Piñera, no sea falta de respeto con la máxima autoridad de Chile.



Usted es trabajador de Chile y se rige por una constitución que tiene que cumplir. Así es su trabajo ir a Valparaiso.



Le recuerdo que la ex presidenta no fue capaz de remover a Villalobos.