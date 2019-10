Maite Orsini: "Creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico"

La diputada de Revolución Democrática Maite Orsini afirmó este lunes, en Televisión Nacional, que está convencida de que "hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico".

Al participar en el matinal "Muy Buenos Días", y en medio de un debate sobre seguridad ciudadana, la parlamentaria afirmó que el narco tiene "vínculos en la política, en los carabineros, en los militares" en Chile, algo que calificó como "gravísimo".

Coincidió en este aspecto, aunque de modo mucho más cauteloso, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida, también presente en el espacio televisivo: "¿Qué te dice a ti que el narcotráfico no ha penetrado en las policías, en el sistema judicial, en las fiscalías?", se preguntó.

"¿Sabes qué, Gonzalo? En la Cámara de Diputados también (ha penetrado)", replicó Orsini.

"No quisiera dar nombres"

"Yo creo que el narco ha permeado también a los políticos, lamentablemente. No quisiera dar nombres, porque no corresponde, pero yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico", remarcó Orsini, que, ante consultas directas de los conductores del programa, reconoció no tener ninguna manera de comprobar sus afirmaciones.

"Yo no tengo pruebas. Yo creo que –como hemos visto en Carabineros, los militares que se ha visto han sido financiados por el narcotráfico, políticos en San Ramón- el narcotráfico ha permeado nuestras instituciones mucho más que lo que nosotros podemos ver, y yo me atrevería a decir que, como han permeado otras instituciones, la Cámara de Diputados y Diputadas no es un espacio donde yo pondría las manos al fuego por que no ha permeado el narcotráfico", explicitó.

Nuevamente cauteloso, Gonzalo Fuenzalida acotó: "Yo no tengo pruebas o antecedentes de nadie, pero las cosas se van sabiendo (...) Uno no puede decir que en el mundo político no ha permeado (el tráfico de drogas), pero yo no sé; yo no conozco a ningún diputado que esté financiado por el narcotráfico".