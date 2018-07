Maya Fernández por carta a Piñera: El rol de la mesa es defender la autonomía del Congreso

La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), defendió en Cooperativa la decisión de enviar una carta al Presidente Sebastián Piñera tras sus dichos respecto del ritmo de la actividad legislativa.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, Fernández aseveró que "institucionalmente nosotros no podemos no defender al Congreso y la labor que está ejerciendo el Congreso. No hay ningún parlamentario, diputada o diputado, que no esté trabajando. Están trabajando permanentemente en comisiones, en la Sala, todo esto se está haciendo".

"La frase 'pónganse a trabajar' es muy dura, es casi un insulto a la labor que realizan las parlamentarias y parlamentarios. Podemos tener todas las diferencias políticas, yo siempre lo he dicho, pero no puede conllevar justamente a generar esa opinión a la ciudadanía", sostuvo.

La parlamentaria recalcó que "el rol de la mesa es justamente defender la independencia y la autonomía del Congreso".

"La coordinación legislativa siempre se podría mejorar. De hecho estuvimos hablando con el ministro Blumel a propósito de los últimos proyectos de ley, justamente el jueves conversamos de cómo podíamos coordinarnos, como podíamos convocar a los jefes de bancada para conversar sobre los proyectos de ley para que todos estuvieran interiorizados", explicó.

La diputada socialista aseveró que "jamás podría decir que el Gobierno no está trabajando, sería una frase muy dura porque el Gobierno sí trabaja. Los ministros trabajan, el Presidente trabaja".