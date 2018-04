Operación Huracán: Piden invitar a Michelle Bachelet a comisión investigadora

La tarde de este martes se constituyó en la Cámara de Diputados la comisión investigadora de la "Operación Huracán", la que quedó encabezada por la diputada del PPD Andrea Parra.

En la ocasión se propusieron a los invitados a la instancia parlamentaria, cuyo orden se definirá por la presidenta y el secretario de la comisión, y entre ellos se está solicitando citar a oficiales activos y en retiro de Carabineros, al ex asesor de inteligencia Álex Smith, a fiscales, comuneros mapuche y ex autoridades de Gobierno, incluso invitar a la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Diputada PPD Andrea Parra presidirá la Comisión Investigadora Huracán. Piden citar o invitar a Generales, generales en retiro, fiscales, ex autoridades y hasta a la ex Presidenta Bachelet.@Cooperativa — Jorge Espinoza C. (@espinozacuellar) 10 de abril de 2018

Adicionalmente, el diputado Sebastián Torrealba (RN) intentó vetar la participación del comunista Hugo Gutiérrez, por haber filtrado la hoja de vida del general director de Carabineros, Hermes Soto, lo que fue negado por Andrea Parra al no estar en la tabla de los puntos a tratar y sugirió derivar el caso a la comisión de Ética.

Se acaba de constituir la comisión investigadora Huracán y la bancada UDI anunció un voto de censura contra su Presidenta Andrea Parra (PPD) por no dejar hablar al diputado Torrealba.@Cooperativa — Jorge Espinoza C. (@espinozacuellar) 10 de abril de 2018

Al respecto, el diputado UDI Guillermo Ramírez apuntó que "aquí hay una especie como de poder, de adivinación de parte de la presidenta de esta comisión y de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio, que antes de que el diputado Torrealba pudiese hablar lo vetaron y no le permitieron decir lo que tenía que decir".

El parlamentario añadió que "nosotros esperamos que esta comisión investigadora se lleve de mejor manera, que los parlamentarios puedan hacer su labor y no sean vetados por la presidenta, y por eso anuncio por parte de la bancada de la UDI que vamos a pedir la censura de la presidenta de la comisión investigadora".

La próxima sesión de este grupo se realizará el próximo lunes en la sede del Congreso en Santiago.