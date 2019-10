Orsini admite que no tiene antecedentes de vínculo entre el Congreso y el narcotráfico

La diputada Maite Orsini (RD) explicó sus polémicos dichos, sobre los cuales admitió que "no tiene antecedentes", con los que reactivó este lunes un debate que cada cierto tiempo reaparece en el Congreso: la supuesta relación de sus miembros con la droga.

"No quisiera dar nombres, porque no corresponde, pero yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico", afirmó en el matinal "Muy Buenos Días" de TVN, palabras que desataron la indignación en el Congreso, aunque ahí mismo aseguró "no tener pruebas".

Tras sus declaraciones, desde el Legislativo la conminaron a poner los antecedentes en manos del Ministerio Público o, en caso contrario, retractarse.

Lejos de ellos, la diputada de Revolución Democrática argumentó que "hoy los narcotraficantes no solamente están tocando las puertas de nuestros barrios, sino que están tocando las puertas de nuestras instituciones, de nuestros carabineros, de nuestros militares, de nuestros jueces".

"En ese contexto, señalé y reitero que en mi opinión la institución, como es la Cámara de Diputados, eventualmente, probablemente podría también estar siendo permeada por el narcotráfico", planteó.

"Sabemos que los narcos están tocando puertas", insistió, ante lo cual defendió que "lo que me parece responsable con el Congreso y con Chile es poner las alertas desde ya".

Pese a que "no tengo antecedentes de que algún diputado o diputada en particular tenga vínculos con el narcotráfico, lo que tengo, al igual que todos ustedes, es información de que los narcotraficantes están entrando en nuestras instituciones", aseguró.

Asimismo, mencionó el caso de las denuncias de "clientelismo" y "narcovotos" en la comuna de San Ramón durante las elecciones internas del Partido Socialista de hace unos meses.

Desde Renovación Nacional y la UDI adelantaron que llevarán a Orsini a la Comisión de Ética de la Cámara Baja, mientras la diputada dijo no tener problemas con dar explicaciones en la instancia, y asimismo aseveró tener el respaldo de la directiva de RD.

En tanto, los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y Álvaro Carter irán mañana temprano a la Fiscalía para pedir que se abra una investigación de oficio donde Maite Orsini sea citada a declarar respecto a sus dichos.

UDI descarta similitud con dichos de vocera sobre el PS

Por su parte, en oposición ya comparan los planteamientos de Orsini con los de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, cuando preguntó "qué relación tiene el PS con el narcotráfico" hace casi dos meses, lo que generó entonces una suerte de quiebre del partido con La Moneda.

La timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, rechazó que haya similitud entre ambos episodios y sostuvo que "la vocera repitió lo que habían dicho los mismos miembros del Partido Socialista en su minuto, y repitió aquello; pero esto (de Orsini) está individualizando a personas, dijo que ella conocía a parlamentarios que tenían vínculos con el narcotráfico".

"Por lo tanto el emplazamiento es a que ella haga esa denuncia con seriedad y responsabilidad donde corresponde, es que es los Tribunales de Justicia", instó.

Presidente (s) de la Cámara critica "intenciones" de Orsini

Consultada sobre las declaraciones de la diputada frenteamplista, la presidenta subrogante de la Cámara Baja, Loreto Carvajal (PPD) comentó que "la labor parlamentario se asimila al rol y la proactividad de cualquier funcionario público cuando se conoce un antecedente que configura un delito, (tiene) el deber de denuncia".

"En este caso no hay nada de aquello, y si hubiera, se tendrán que tomar las medidas. Hoy día no hay ninguna denuncia contra ningún diputado o diputada, y de manera irresponsable creo yo (se plantean presuntos vínculos), a lo mejor no sé con qué intención", sentenció.

En tanto, diputados de Chile Vamos recurrirán este martes a la Fiscalía para pedir la apertura de una investigación de oficio, y la comisión de régimen interno determinará si este caso pasa o no a la Comisión de Ética.