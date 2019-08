Presidente de la Cámara pide "discutir en serio" traslado del Congreso a Santiago

El Presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), llegó este lunes hasta el Palacio de La Moneda para socializar su idea de trasladar de vuelta a Santiago las funciones del Congreso Nacional, que actualmente está en Valparaíso.

La semana pasada se supo que Flores, convencido de ello, un mes atrás encargó un estudio sobre los costos para reparar el edificio de Valparaíso, el cual "colapsó" físicamente, que estima en 6.000 millones de pesos. Para él, "sería más barato" destinar recursos para el recinto en la capital, que se utilizó oficialmente hasta 1973.

Por ello, fue hoy hasta la sede del Ejecutivo para conversar con la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, y pedirle que gestione una reunión con el Presidente Sebastián Piñera "para discutir esto en serio", porque, aseguró, "están las condiciones para hacerlo, hay que evaluarlo bien, a lo menos evaluarlo bien".

Me reuní con Vocera de Gobierno @ceciperez1 para pedir formalmente al Gob que evalúe traslado del Congreso a Stgo Hay que hacerlo bien, por eso he pedido un estudio Si la decisión va a ser seguir igual, que sea con conocimiento de causa y con número sobre la mesa, no por tincadas pic.twitter.com/WhhDcJcp7P