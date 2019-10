Remueven a diputada Yeomans de la investigación por acoso contra Velásquez

La diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) ya no encabeza la investigación de la denuncia por acoso sexual presentada en contra del legislador Pedro Velásquez (independiente, pro-FRVS), quien fue acusado por un ex asesor.

La parlamentaria fue removida del cargo de fiscal que se le había dado para indagar la denuncia por la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Baja (seis votos a favor y cinco en contra).

El propio Velásquez solicitó la recusación de la legisladora acusando vicios en el proceso. En el documento enviado a la Cámara, el diputado advierte que "la diputada fiscal del proceso, Sra. Gael Yeomans, aparece dando declaraciones en diversos medios de comunicación en los que cuenta detalles del proceso, confirmando mi calidad de acusado", sin que hasta la fecha -dice Velásquez- sea notificado oficialmente.

"El rol que ejerce el fiscal en un proceso de esta naturaleza debe salvaguardar el derecho fundamental del debido proceso, igualdad de armas y legítima defensa. Al respecto es del caso mencionar que ha transcurrido más de un mes y medio desde la fecha en que se hizo una denuncia en mi contra y que aún no he sido notificado", sostuvo Velásquez en su presentación.

El diputado añadió que "sin la notificación me es imposible tomar conocimiento formal y real sobre los hechos que se me imputan, los cargos que enfrento y por consiguiente presentar la prueba de descargo. Sin embargo, la Sra. Fiscal insiste en hacer declaraciones del caso y comentar en diversos medios de comunicación antecedentes, sin que aún me haya citado a declarar".

"Lo anterior no sólo permite poner en tela de juicio la imparcialidad que debe tener la persona que investiga, sino que permite afirmar que la misma incumple el mandato básico de un ente investigador, de investigar con el mismo celo todo hecho que permite sustentar la responsabilidad de un imputado, como aquel que permite exculparlo", remarcó.

De acuerdo al protocolo aprobado a principios de año para abordar estos casos cuando la denuncia recae sobre un parlamentario, una diputada de un comité y una región distinta del denunciando liderará la investigación, la que en este caso fue Yeomans.

La diputada de Convergencia Social será reemplazada por su par socialista Maya Fernández.

Luego de escuchar a las partes y entregar sus conclusiones, la parlamentaria actuará como relatora ante la comisión de Régimen Interno, instancia que finalmente aplicará o no las sanciones correspondientes en caso de comprobarse el acoso sexual.

Las multas por casos de acoso sexual llegan hasta el 50 por ciento de la dieta mensual.