UDI y PS confrontan posturas previo a votar la acusación contra Cubillos en la Cámara Baja

A horas de que la Sala de la Cámara de Diputados se pronuncie sobre la acusación constitucional de la oposición contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la UDI y el PS confrontaron posturas.

El diputado gremialista Jaime Bellolio y el socialista Manuel Monsalve, uno de los impulsores del libelo acusatorio, debatieron en el panel de reporteros de El Diario de Cooperativa.

Bellolio advirtió que "es gravísimo lo que podría pasar en caso de que se apruebe", asegurando que "quieren quitarle los derechos políticos a una ministra sin ningún fundamento jurídico, solamente por cosas políticas; tanto es así que los propios invitados constitucionalistas del PS, PC y el Frente Amplio, fueron a decir que esto es una mutación constitucional, y otro que en verdad no importaban argumentos jurídicos; como si hubieran tomado a la ministra al azar".

Esa gravedad institucional "es completamente falsa, es una exageración, propio de la estrategia comunicacional de quienes están en contra", respondió Monsalve, afirmando que "se está justamente haciendo funcionar la institucionalidad; ha sido presentada cumpliendo todos los requisitos".

UDI acusa intento de "censurar" ministros; PS defiende argumentos jurídicos

El parlamentario de la UDI insistió planteando que "en el fondo lo que se vota es que es que perdieron las elecciones presidenciales y no les gusta cómo la ministra tiene una agenda política, pero en vez de resolverlo en sede política, quieren hacerlo a través de una acusación constitucional quitándole 5 años de derechos políticos por razones políticas; no es muy distinto a lo que hacen los gobiernos autoritarios".

Apuntó que le gustaría reformar el instrumento acusatorio "para que no se siga utilizando de forma tan irresponsable como lo ha hecho la oposición", recordando que "el PS dijo durante cuatro meses que la iba a presentar, cuando presenta el primer borrador ni el FA la firma; después el FA escribe un capítulo, según los constitucionalistas el único formalmente bien presentado, porque los otros cuatro capítulos son ridículos: hay uno que dice que se ha dejado de ejecutar leyes porque no se ha ejecutado el presupuesto, y todavía quedan tres meses".

"Que lo digan tal cual, no les gusta cómo se está gobernando, no les gusta la ministra, pero primero ganen las elecciones presidenciales y así pueden nombrar a la ministra que quieren", emplazó Bellolio.

Monsalve replicó que "para demostrar que éste es un mal Gobierno no se requiere una acusación constitucional, basta con mirar las encuestas todos los lunes", y "de todo lo que dice el diputado Bellolio, no nombra ningún artículo, pide seriedad en la discusión, pero me pregunto que qué argumentos jurídicos está entregando él".

Explicó que uso de los puntos acusados a Cubillos se relaciona con "fortalecer los servicios locales de educación, ¿la ministra lo está haciendo como dice la ley? No"; y "segundo, la ley de Nueva Educación Pública establece la obligación del ministerio de pagar las deudas que mantenías los municipios, si estos no lo hacían previo al traspaso (desde la educación municipal): son deudas con los trabajadores, previsionales, de remuneraciones, deudas de agua, y la ministra no ha usado la obligación legal para pagarlas".

Posteriormente Bellolio arremetió y acusó que "aunque la ministra renuncie (antes), podrían continuar la acusación igual, porque lo que les interesa no es solamente que a la ministra la inhabiliten, sino que censurar al resto de los ministros para decirles que si no gobiernan como ellos quisieran, entonces los van a acusar constitucionalmente".

A partir de las 10:30 de hoy, la Sala de la Cámara de Diputados analizará la acusación constitucional contra Cubillos, que concentrará el trabajo del órgano hasta su total despacho, empezando por la denominada "cuestión previa" alegada por la titular de Educación.

¿Unidad en la oposición?

Si bien la oposición cuenta con una mayoría de parlamentarios -83 versus los 72 del oficialista Chile Vamos- en la Cámara, las dudas de varios de sus legisladores parecen jugar a favor de Cubillos. En este escenario, todos los ojos están puestos en la Democracia Cristiana (DC) o los independientes.

Monsalve expuso que "de esta votación depende si la oposición está en condiciones de defender la educación pública, y es muy importante", ya que –dijo- "hay una serie de decisiones (de Cubillos) que sistemáticamente buscan debilitarla", frente a lo cual "me parece muy importante la unidad de la oposición".