Camila Vallejo: "Esas imágenes de tetas que Chile ha mostrado al mundo son hermosas"

La diputada Camila Vallejo (PC) habló sobre el movimiento feminista, la coraza que debió construirse al entrar en política en la FECh, el machismo en los movimientos de izquierda y sobre el amor de pareja.

La parlamentaria respondió en revista Paula si hubiese protestado en topless como lo han hecho otras mujeres en las calles, de haber estado en la dirigencia de la ola feminista.

"Claro que sí, feliz -responde, sacando pecho-. Esas imágenes de tetas grandes, chicas, paradas, caídas, claras, oscuras, que Chile ha mostrado al mundo, son hermosas. Y el mensaje es claro: 'Estas son mis pechugas, esas que tú buscabas en páginas porno para masturbarte y que ahora que yo decido mostrarlas, desexualizadas, a ti te escandalizan y te parecen inapropiadas'", dijo Vallejo.

"Me encanta la fuerza propia que tiene esta ola feminista, y la intensidad y solidaridad de sus vocerías. Me habría gustado que en mi época de dirigente hubiese habido esta conciencia de género, que esto hubiera pasado antes", agregó.

Sobre cómo se construyó un personaje, recordó cuando se hizo conocida en el movimiento estudiantil de 2011.

"He crecido, he aprendido mucho en estos años. No tengo miedo a plantearme las cosas, a ser lo que soy y mostrarme como soy, sin la coraza que me construí en 2011, cuando me vi obligada a convertirme en presidenta de la FECh", recordó.

"El movimiento estudiantil, sin duda, era muy masculinizado. En la dirigencia casi no había presencia femenina y estaba históricamente conducida por hombres. Fui la segunda mujer en dirigir la FECh; antes de mí había logrado serlo Marisol Prado".

"El machismo estaba muy presente en todos los movimientos de izquierda, y cambiar eso no era algo que entonces estuviera en las demandas del movimiento estudiantil, sí en mi discurso y en el de las compañeras. Cuando gané la presidencia de la Federación algunos decían que había sido 'gracias al voto hormonal'".

Vallejo también analiza cómo han enfrentado los hombres la ola feminista. "La mayoría está confundido. A un hombre heterosexual machista esto le asusta y tiende a reaccionar con miedo, a la defensiva. Pero creo que también hay una parte de ellos que están siendo aliados del movimiento y se están cuestionando su historia, sus prácticas, sus decires, su masculinidad".

Por último, la diputada afirmó que el músico Abel Zicavo, vocalista del grupo Moral Distraída, es su "refugio", y que ha pensado en tener más hijos, aunque prefiere ir "piano, piano".