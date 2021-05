Carlos Maldonado se siente reflejado en el "Mandalorian" y hasta usa su eslogan

Carlos Maldonado, timonel y carta presidencial del Partido Radical, quedó esperando el pasado miércoles en el Servel a que la Unidad Constituyente (PS, PPD, DC, Pro y Ciudadanos, junto al PR) pudiese inscribir unas primarias conjuntas de la izquierda. Sin embargo, ese día nada salió según lo esperado.

"Lo del miércoles en el Servel fue desastroso. Como leí por ahí: ni en 'Game of Thrones' murieron tantos en un solo capítulo. Me daba risa alguien que puso en la noche: 'ya, ahora pa' relajarme voy a ver un capítulo de 'Black Mirror''. Porque lo que había pasado superaba todo... Vimos una cantidad tal de idas, vueltas, cambios de candidaturas, cambios de pactos, que en realidad la gente, con toda la razón, queda con una muy mala impresión (...) Fue un reality macabro", relató el líder radical en la sección "Manifiesto Pop" de La Cuarta.

"Lo que molesta es la falta de coherencia de algunos. Nosotros levantamos una candidatura en diciembre, y hemos mantenido desde entonces una sola línea de discurso y de acción...yo claro que quería una candidatura única, pero quería que lo decidiera la gente; no que lo decidamos entre cuatro paredes y con maniobras raras", enfatizó.

Del "Mandalorian" al fanatismo por Wanderers

Más allá de lo político, donde tiene como referente al gobierno de Pedro Aguirre Cerda y dice estar "preparado para ser Presidente" con la necesidad de "cambios muy importantes" al país, Maldonado aprovechó la entrevista para dar a conocer detalles de su vida personal.

Muchas gracias @lacuarta por este #ManifiestoPop una valiosa oportunidad para que las personas puedan conocer más sobre lo que hemos hecho, lo que nos mueve, y lo que queremos para Chile #ThisIsTheWay https://t.co/Gk1gZKlUMx — Carlos Maldonado (@MaldonadoCurti) May 25, 2021

El ex ministro de Justicia no esconde su fanatismo por Santiago Wanderers en el fútbol o Queen en la música, además de tener sólo loas para la serie protagonizada por Pedro Pascal "The Mandalorian". En redes sociales, incluso comenzó a utilizar como eslogan la frase típica "This is the Way" (Este es el camino).

"En términos de luchar por lo que uno cree, me siento reflejado en el Mandalorian. Porque es lo que hay que hacer: luchar por las convicciones y si uno solo quiere hacer lo que es correcto cuando el viento es favorable y el sol calienta... no: la diferencia la hacen los que están dispuestos a hacer lo correcto cuando hay tempestad", señaló.

Su favorita en la TV, no obstante, es "Breaking Bad", que describió como "una película de súper larga duración, porque no tiene nada de más".

"Estoy al día con la música. Es que tengo hijas adolescentes: conozco todas las canciones de Dua Lipa, conozco a Taylor Swift, a Years and Years, todas esas bandas y me gustan también. Ahora, una que me gustara a mí: Queen era extraordinario (...) soy bien transversal, me gusta la música romántica, de todo un poco", contó Maldonado.