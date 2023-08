Caso Convenios en Twitter: Boric con mayor alcance, Espinoza con más interacción

"Twitter es la red social de la información en vivo y el debate público". Así define la consultora LLYC la otrora plataforma del pájaro azul, desde donde se extrae información para construir su "Termómetro Político".

La red, ahora llamada X, "es dónde hay que estar e influir para ser parte de la conversación. El 83% de los líderes mundiales están en Twitter. Los líderes que desaparecen sólo consiguen que otros hablen por ellos y las posibilidades de generar influencia en la conversación ciudadana digital y offline disminuyen", agrega.

Así, al analizar el denominado "Caso Convenios", el estudio identifica que el Presidente Gabriel Boric "reaparece y se refiere al tema desde su cuenta oficial, obteniendo el mayor alcance con 2.5M de personas y la mayor influencia con 98,9 puntos, no obstante una de las menores interacciones entre los perfiles destacados".

"La confianza en él sigue en torno a los -40 puntos, en esta oportunidad, como parte de la media", detalla LLYC.

En cambio, el socialista Fidel Espinoza "continúa en las primeras posiciones de alcance con 1.1M de personas, esta vez acompañado de nuevos nombres con similar alcance como Felipe y José Antonio Kast (1M cada uno). No obstante, el senador, con una comunidad 10 veces menor en tamaño, obtiene hasta 10 veces más interacciones que la mayoría de los líderes mencionados y con una de las menores desconfianzas de usuarios: -19 puntos".

Desconfianza: lidera la desaforada diputada Cordero

El "Termómetro Político" de LLYC también considera que la recientemente desaforada diputada, la independiente pro RN María Luisa Cordero, "se mantiene dentro de la conversación con los dichos desde su cuenta personal, logrando la mejor proporción entre interacciones e impacto, es decir, su influencia es eficiente. Sin embargo, recibe la mayor desconfianza de los usuarios con -83 puntos".

Asimismo, "después del Presidente Boric, (la vocera) Camila Vallejo es la líder más citada por otros usuarios en Twitter con 3.852 menciones y una confianza de -24 puntos, que resulta ser el doble de negativa cuando es mencionada por medios (-52 puntos)".

"Para el caso de otros representantes de gobierno, como son los ministros (del Interior) Carolina Tohá y (de Hacienda) Mario Marcel, ambos resultan en los más citados por medios digitales, con 286 y 231 menciones respectivamente. Respecto de la confianza de los medios en ellos, Marcel supera en 5 puntos a Tohá (-36 vs -41) y en 14 puntos cuando se trata de la confianza de otros usuarios (-31 Marcel vs -45 Tohá). Así, con un promedio de -33,5 puntos, Mario Marcel se sitúa como la figura de gobierno con la menor desconfianza entre todos los perfiles de gobierno analizados", explica LLYC.

Sin embargo, el director general de LLYC, Juan Cristóbal Portales, aclaró en El Diario de Cooperativa que "no hay ningún personaje político hoy en Chile que genere confianza, porque nosotros la medimos en una escala de -100 a 100, siendo el punto medio cero. Hoy no hay ningún personaje que esté en la zona positiva, en los números azules, en las redes sociales", es decir, "hablamos de quienes generan menos desconfianza en esta escala".

Según el análisis de la "conversación digital ocurrida entre el 25 de julio y 9 de agosto", el llamado "Caso Convenios y otras potenciales variantes asociadas presentan una conversación activa desde su peak el 26 de julio (miércoles) con 20.667 menciones", lo que está vinculado al robo de computadores desde la Corporación de Asistencia Judicial, "que las personas tienden a vincular con Caso Convenios. Gabriel Boric y Giorgio Jackson son las personas más mencionadas dentro de este periodo de tiempo, alcanzando las 18.575 y 17.876 menciones respectivamente".

Portales aseveró que, en este periodo, el caso Convenios "se lo come todo: todos los anuncios y toda la agenda que puede desplegar el Gobierno la verdad es que se pierde frente a este tema, precisamente yo creo que porque no ha habido una estrategia proactiva desde La Moneda para establecer ciertas barreras de contención (...) las personas exigen -por la magnitud de este problema y también por el rol que le compete al Presidente Boric- que estén más presentes, lo que no ha sucedido".

La metodología incluye "la detección del tema más relevante del territorio vía Google Trends, Twitter Trends y/o noticias de Google Search", y hay una "selección de 18 perfiles, entre actores de las principales instituciones políticas-democráticas y empresariales. Se incluyen además hasta 5 perfiles espontáneos que destacan por su nivel de influencia en las conversaciones para cada tema".