Manuel Monsalve salió de la cárcel: "Son meses dolorosos, estar en prisión es difícil"

El exsubsecretario Manuel Monsalve salió pasadas las 14:00 horas de Capitán Yáber, luego de pasar seis meses en prisión preventiva por la denuncia de violación en su contra.

A la salida, la otrora autoridad habló con la prensa sobre su experiencia en la cárcel: "Son meses dolorosos, meses complejos para mi entorno, para mi familia, seguramente para mucha gente", dijo.

Monsalve destacó la dificultad de estar incomunicado y agradeció a Gendarmería por su trabajo: "Hemos estado en un recinto que tiene características particulares, es cierto, pero una de las características particulares es que, además de estar privado de libertad, a diferencia de otros recintos penitenciarios, se está incomunicado. Estar en prisión y estar incomunicado no es privilegio para nadie", afirmó.

El exsubsecretario reiteró su inocencia respecto a las acusaciones en su contra y mencionó que está dispuesto a someterse a los procesos judiciales necesarios.

"Estoy disponible a someterme a los procesos judiciales que corresponden. Quiero reiterar aquí lo que he dicho desde el principio: por supuesto que hay una denuncia y la denuncia tiene que ser investigada, pero quiero volver a sostener lo que he dicho desde el principio: respecto a los delitos que se me imputan, quiero reiterar mi inocencia y mi disposición -por eso está mi defensa aquí- a que la inocencia y la culpabilidad de una persona debe resolverse en los tribunales de justicia", señaló Monsalve.

"Yo mantengo lo que he dicho desde el principio: mi inocencia, y sostengo que esa inocencia debe demostrarse en los tribunales de justicia", insistió.

También destacó la importancia del recurso a amparo, señalando que "no es un privilegio; es un derecho de cualquier ciudadano, está establecido en la Constitución y en las leyes, y quiero agradecer el trabajo de la Defensoría Penal Pública y los abogados".

Monsalve hizo hincapié en que "es muy importante que las causas no se debatan en base a filtraciones, informaciones parciales y afirmaciones que se han hecho durante todos estos meses, muchas de las cuales son erradas o directamente falsas".

Por su parte, el defensor de Monsalve, el abogado Víctor Providel, afirmó que "esta resolución da una inyección de ánimo" al equipo jurídico: "Estamos muy satisfechos, muy conformes con el fallo de la excelentísima Corte Suprema", expresó.

"Ratificó los fundamentos que nosotros argumentamos en el recurso de amparo, esto es que toda personas que está privada de libertad debe ser en virtud de una resolución fundada y legítima, resolución que efectivamente mantuvo la prisión preventiva de don Manuel Monsalve, adolecida de graves defectos de fundamentación. Ratifica nuestra absoluta convicción de la inocencia de Manuel Monsalve en los delitos que están siendo investigados", complementó el jurista.

En ese sentido, Providel aseveró: "Todas nuestras acciones (...) van encaminadas a demostrar la inocencia en un juicio oral".

Hasta el momento, las indagaciones tienen como plazo crítico el 15 de junio, y desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte afirmaron que aún hay diligencias pendientes.

Monsalve se dirigirá hacia Viña del Mar, donde cumplirá la cautelar de arresto domiciliario total. Tras ello, se dará inicio a la audiencia de juicio oral y, posteriormente, se deberá fijar una fecha para dar inicio al juicio contra el exsubsecretario.

El relato de Monsalve al Gobierno

Durante esta jornada, La Segunda también dio a conocer la declaración que dio Manuel Monsalve al fiscal Xavier Armendáriz y Francisco Jacir en enero pasado, instancia en la abordó su relación con el Gobierno durante los días en que se conoció la denuncia en su contra.

En su relato, la otrora autoridad afirmó que el "lunes 14 (octubre de 2024) desarrollé mi actividades laborales de manera normal, no recuerdo cuáles, pero debo haber tenido reuniones en La Moneda y en la tarde debo haber tenido actividades en el Congreso en alguna comisión".

"El martes 15 (octubre), en el trayecto de vuelta a Santiago me percaté que el Presidente me había enviado mensajes -vía Signal- pidiendo que me comunicara con él, en un momento me entró una llamada de él y le digo que estaba en Valparaíso, pero que estaba regresando a Santiago, me dijo que debía reunirme con él y fijamos una reunión pasadas las 19:00 horas, no me dijo para qué", reveló.

"Ingresé a su despacho, no recuerdo bien la hora en que esto ocurrió, quizás las 20:00 o 20:30 horas, pensé que el Presidente me había citado por otro motivo, porque había mucha preocupación por los movimientos que se podían dar en La Moneda, y si continuaba o no en el cargo. Al entrar le dije 'Presidente antes que me diga algo, le tengo que contar algo delicado'. Él me dice 'la denuncia'; le dije que no tenía noticia de eso, ahí me dice es una denuncia por algo sexual y me pide que le cuente lo que ocurrió, le conté que había salido con (nombre de la denunciante), una funcionaria...", puntualizó.

En esa instancia, le contó sobre los hechos del 22 y 23 (de septiembre)", afirmando que le respondió: "'No tengo por qué dudar de lo que me dices', hace alusión a la presunción de inocencia y a que la investigación recién se estaba iniciando. Luego me preguntó si había informado a mi familia; le respondí que no. Entonces me preguntó dónde estaban y me dijo que debía informarles, finalmente me dijo: 'Tienes que ir a ver a tu familia'.

Finalmente, dio cuenta que, tras su viaje a Concepción para ver a su familia, el jueves 16 de octubre el Mandatario le dijo que "la situación no permite que me mantenga en el cargo (...) Él me reitera que la situación hace insostenible mi permanencia en el cargo, por lo que le digo 'muy bien Presidente, bajo a mi oficina, redacto mi renuncia y se la hago llegar'".