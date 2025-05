"Vergonzoso e indignante": Matthei alude al Gobierno por excarcelación de Monsalve

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, calificó de "vergonzosa" e "indignante" la decisión de la Corte Suprema de revocar la prisión preventiva del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, imputado por los delitos de violación y abuso sexual.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal cambió la medida cautelar más gravosa a arresto domiciliario total en su departamento de Viña del Mar.

"Lo único que hicieron costumbre fue la impunidad. Vergonzoso e indignante", escribió Matthei en X.

Lo único que hicieron costumbre fue la impunidad. Vergonzoso e indignante. https://t.co/9hTp92eY5P — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 19, 2025

Monsalve se encontraba cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde noviembre de 2024 por presuntos delitos contra una exfuncionaria de Interior.

Hasta el momento, las indagaciones tienen como plazo crítico el 15 de junio, y desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte afirmaron que aún hay diligencias pendientes.

En paralelo, el diario La Segunda publicó parte de una declaración judicial de Monsalve donde reveló sus conversaciones con el Presidente Gabriel Boric tras conocerse el escándalo, contenida en el nuevo libro "Monsalve, la historia de la caída del Subsecretario del Interior", del periodista Pablo Basadre.

"Él me dijo: 'No tengo por qué dudar de lo que me dices', hace alusión a la presunción de inocencia y a que la investigación recién se estaba iniciando", es parte de lo que relató el imputado.

Desde el Partido Republicano, el abanderado presidencial José Antonio Kast aseguró que la declaración "ratifica algo que hemos planteado desde el primer día: el Presidente encubrió a Manuel Monsalve, le creyó a Manuel Monsalve y no a la víctima, una contradicción más de lo que señalaba en campaña".

En enero, Manuel Monsalve declaró ante el fiscal Xavier Armendáriz. Hizo sus descargos por la acusación de abuso sexual, y también reconstruyó las dos reuniones que tuvo con el Presidente Boric cuando en La Moneda se supo del escándalo: "Él me dijo: 'No tengo por qué dudar de lo… pic.twitter.com/oNdTBW8aeg — laSegunda (@La_Segunda) May 19, 2025

Acerca de la declaración de Monsalve sobre Boric, la ministra de Ciencia y vocera subrogante de Gobierno, Aisén Etcheverry, respondió: "El Ejecutivo ha sido proactivo en colaborar con todas las instancias, entregando toda la información requerida a los tribunales de justicia, al propio Congreso a través de las comisiones especiales investigadoras. El Presidente, incluso, fue más allá de sus obligaciones constitucionales, entregando información en ese espacio y, por lo tanto, nosotros no tenemos absolutamente nada más que agregar al respecto".

En relación con la excarcelación de Monsalve, la portavoz señaló que "como Ejecutivo, no nos corresponde ni opinar ni comentar las decisiones judiciales. Es un poder autónomo del Estado y sus decisiones tienen que ser siempre respetadas".