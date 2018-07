Fundación Ciudadano Inteligente: El caso Penta es corrupción, no delitos tributarios

La subdirectora de la Fundación Ciudadano Inteligente, Colombina Schaeffer, afirmó en Cooperativa que el caso Penta es "corrupción" y no delitos tributarios, criticando la condena por delitos tributarios a los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en el juicio abreviado que fue acordado entre la Fiscalía y las defensas y que fue aceptado por el Octavo Tribunal de Garantía.

El tribunal determinó este miércoles dejar fuera del caso en calidad de querellantes al Consejo de Defensa del Estado, al PS y también a la mencionada fundación, validando la reformalización que hizo el martes la Fiscalía en la que se eliminó el delito de cohecho y soborno.

"Lo extraño es que durante mucho tiempo la Fiscalía pensó que sí lo podía acreditar (el cohecho), cuando estaban Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, y el mismo fiscal Manuel Guerra, quien dijo (en una entrevista con CNN Chile) hace un tiempo que era 'intransable'. Ha habido un cambio en la dirección que toma la Fiscalía respecto al caso y eso evidente", acusó Schaeffer en Lo Que Queda del Día.

De hecho, la fundación difundió un video en sus redes sociales mostrando declaraciones del fiscal Guerra sobre el "cambio de dirección" que tomó el Ministerio Público en este caso.

"Es impresentable lo que hemos visto en estos dos días (de procedimiento abreviado). Nos hemos opuesto desde el primer día a este acuerdo (entre las defensas y la Fiscalía), pero ni siquiera nos dejaron hacer nuestra acusación particular en el caso de Lavín y Délano, y que en el caso de Wagner sí estamos pudiendo hacer, pero parece que medio parcialmente, no lo sabemos porque mañana se cierra eso", manifestó la socióloga.

Recalcó que "lo que está en juego acá es que se está tratando de decir que estos son delitos tributarios, cuando todos sabemos que no es así. Fue corrupción".

"Al parecer, según la opinión de los fiscales, del mismo fiscal Guerra antes -porque después cambió de opinión- y también según nosotros y el CDE, están los antecedentes para acreditar, porque es muy difícil en Chile, eso es un tema que es efectivo, es muy difícil acreditar cohecho, pero había suficientes antecedentes y, a pesar de todo, la Fiscalía decide no perseverar", cuestionó.

No descartan llegar a instancias superiores

Incluso, dio cuenta que "para poder reformalizar a Délano y Lavín tuvieron que dejar hechos fuera. O sea, los hechos ya estaban y tuvieron que acotarlos para que pudieran hacer este caso de que había que reformalizar".

"Se dejan varias cosas fuera y esa fue la gran discusión que, por eso, ha tomado tanto tiempo. Es muy legal, tiene que ver con todo el tema de cómo se toman estas decisiones, pero finalmente nosotros y el CDE hemos dicho que esto es ilegal y que vamos a tomar todas las medidas", anunció.

Schaeffer indicó que "lo que uno alegaría" en instancias superiores es que "lo que se hizo ahí (en el Octavo Juzgado de Garantía) no estuvo bien, no fue legal, entonces se podría volver atrás, que es lo que a nosotros nos gustaría que pasara, porque nosotros creemos que es muy importante que quede claro que lo que ocurrió acá fue corrupción y no delitos tributarios".