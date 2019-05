Caso SQM: Corte confirmó sobreseimiento de Longueira por falta de acción del SII

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el lunes la resolución que decretó el sobreseimiento definitivo del ex senador, ex ministro y ex candidato presidencial UDI Pablo Longueira en el denominado caso SQM.

En fallo unánime, la 11ª Sala del tribunal de alzada ratificó la sentencia dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó el sobreseimiento de Longueira, de Eva Mujica Ladrón de Guevara y Luis Matte Lira (ex tesorero del PPD) por delitos tributarios, por no existir denuncia ni querella del Servicio de Impuestos Internos en su contra.

La Corte justificó su decisión apuntando al "mérito de lo expuesto por los intervinientes y coincidiendo con el criterio que sustenta la señora juez a quo, en el sentido que en los casos de Juan Pablo Longueira Montes, Eva Mujica Ladrón de Guevara y Luis Matte Lira, al no haberse presentado denuncia y querella (...) por el Servicio de Impuestos Internos, haciendo uso de la facultad privativa que le otorga el artículo 162 del Código Tributario".

La medida va "en consonancia con lo ya resuelto por esta Corte (...), tanto por el Pleno de este Tribunal como por esta Sala, e igualmente por la Excma. Corte Suprema, en casos similares".

De este modo, se procede al "sobreseimiento definitivo y parcial en favor de las personas que se han señalado, en consecuencia, se confirma la sentencia de dos de abril pasado, que resolvió de la forma que se ha indicado", consigna el fallo (ver archivo adjunto).

Defensa: Investigación abusiva

Según estableció la PDI en medio de la investigación del caso SQM, más de 30 personas ligadas al ex líder UDI emitieron boletas falsas a la minera; entre ellas algunos de sus parientes: hijos, sobrinos y ahijados.

Su abogado defensor, Alejandro Espinoza, dijo a El Mercurio que, con este fallo, "los tribunales han puesto término a esta investigación abusiva, ilegal y arbitraria".

Pese al sobreseimiento en la acusación por delitos tributarios, Longueira aún enfrenta acusaciones por cohecho, donde la Fiscalía le imputa haber realizado gestiones a beneficio de SQM durante la tramitación de la Ley de Royalty cuando era senador.