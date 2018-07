Caso SQM: Fiscalía concretó petición de desafuero del senador Jorge Pizarro

El Ministerio Público concretó este lunes la petición de desafuero del senador Jorge Pizarro en el marco de la investigación del caso SQM.

En el documento firmado por el fiscal Pablo Gómez, se argumenta que "sobre la base del cúmulo de antecedentes obtenidos durante la investigación y para poder ejercer la acción penal, mediante la acusación respectiva", la Fiscalía solicita a la Corte de Apelaciones de Santiago que se le quite el fuero al parlamentario por la Región de Coquimbo.

Al senador Pizarro se le acusa de delitos tributarios vinculados a declaraciones maliciosamente falsas de impuestos en el marco del financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de la empresa SQM.

Caso SQM: Fiscalía concreta petición de desafuero contra el senador DC Jorge Pizarro. En minutos, se presenta acusación contra principales imputados @Cooperativa pic.twitter.com/ZRaJbyNUig — Mario Rosende (@dondemario) 9 de julio de 2018

Este lunes, el fiscal Pablo Gómez presentó formalmente la acusación del caso SQM ante el Octavo Juzgado de Santiago que contiene con seis archivadores con más de 1.500 páginas de antecedentes recopilados en los últimos tres años.

En esta causa están acusados por delitos tributarios Patricio Contesse, ex gerente general de SQM; Pablo Longueira, ex senador de la UDI; Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial PRO; y Fulvio Rossi, ex senador del PS.

Longueira además enfrenta el delito de cohecho.