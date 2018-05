Ministra Marcela Cubillos negó haber recibido presiones de SQM mientras fue diputada

La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, dijo desconocer los antecedentes que vinculan a SQM con los cambios en la Ley del Medio Ambiente; esto tras haber sido mencionada un reportaje de Ciper.

El medio de investigación reveló cómo la empresa de Julio Ponce Lerou influyó -a través de una serie de indicaciones, entre los años 2007 y 2008- en la tramitación del proyecto que transformó la Conama (Corporación Nacional del Medio Ambiente) en el actual Ministerio.

En la nota se detalla que el abogado Andrés Fernández, como asesor externo de la minera, confeccionó una minuta que fue entregada por correo electrónico al entonces diputado y actual senador Francisco Chahuán (RN) y al ahora ex diputado Roberto León (DC) con lo que se buscaba restarle facultades a la Superintendencia y así favorecer los negocios de la compañía.

Según el artículo, la ministra Cubillos, que en 2007 era diputada, patrocinó las indicaciones propuestas por Chahuán junto a otros parlamentarios en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja.

Desde Coyhaique, la secretaria de Estado sostuvo que esto era una práctica habitual y descartó haber recibidos presiones de SQM.

"Según lo que dice el artículo -porque no tengo ninguna memoria de lo que haya ocurrido con esas indicaciones en particular- habría llegado el senador Chahuán con indicaciones que yo y otros miembros de la misma Comisión también las habríamos firmado y patrocinado", comentó.

"Cuando uno patrocina una indicación que le presenta ahí un parlamentario, redactada por él, lo único de eso que me preocupa es si el contenido de la indicación no está de acuerdo, y si uno está de acuerdo la patrocina y la vota a favor como lo hacen todos los parlamentarios", añadió la titular de Medio Ambiente.

León: No tuve información

En tanto, el ex diputado León negó cualquier tipo de nexo con la minera no metálica, pese a que es investigado por haber recibido financiamiento ilegal de la empresa cuando era parlamentario.

"No tuve ninguna información de aquello, ellos son parlamentarios de derecha y nosotros estábamos en el Gobierno, así que no tuve ninguna información sobre eso y, tal como lo he dicho, tampoco patrociné esa indicación", manifestó.

"Quienes éramos parlamentarios de la Concertación, del Gobierno, votábamos muy mayoritariamente, votábamos todos lo mismo: defender los proyectos del Gobierno", enfatizó el otrora legislador.

"Votábamos con el Gobierno", dijo el ex diputado León. (Foto: ATON)

Abogado Daza pide investigación y fin de la impunidad

En tanto, el abogado querellante en el caso SQM Mauricio Daza pidió abrir una investigación por estos antecedentes.

"Obviamente hay que revisar estos antecedentes y analizarlos en términos tales de determinar si tienen la consistencia suficiente para los efectos de presentar o no una querella", manifestó el jurista.

"En cualquier evento, lo que corresponde, por deber constitucional y legal de parte del Ministerio Público, es abrir una investigación seria y concreta para poder indagar cuál es la conducta de SQM en este ámbito. Lamentablemente, respecto de dicha compañía y su controlador Julio Ponce Lerou, hasta el momento lo único que hemos visto es impunidad", aseveró.

El abogado Daza pidió al Ministerio Público abrir una investigación. (Foto: ATON)

En paralelo, como parte del caso SQM, este viernes la Fiscalía reformalizará al ex candidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami, quien ayer anunció que ponía un "paréntesis" en su carrera política para concentrarse en su defensa judicial.