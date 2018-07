Pablo Longueira acusa "persecución feroz, implacable e injusta" de la Fiscalía en caso SQM

El ex ministro Pablo Longueira emitió una declaración pública luego de que el lunes el Ministerio Público formulara acusación contra 16 personas en el marco del caso SQM, solicitando para el otrora dirigente de la UDI 818 días de reclusión menor en su grado medio por delitos tributarios y cohecho.

En el escrito, el ex senador UDI cargó contra la Fiscalía y el persecutor regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien lleva adelante la causa, por sufrir "una persecución implacable e injusta".

"En el transcurso de esta investigación allanaron mi casa y mi oficina, amedrentando a miembros de mi familia y a mis colaboradores en las funciones públicas que desempeñé, a pesar de que permití el acceso voluntario a mis cuentas corrientes personales y de las fundaciones que creé", sostuvo.

El propio fiscal Gómez enfatizó este martes en Cooperativa que "existen antecedentes para imputar a Longueira por cohecho".

No obstante, el ex titular de Economía negó de forma tajante la comisión de delito cohecho ya que no ha recibido "un solo peso" de la empresa Soquimich "ni de ninguna otra empresa".

"En el marco del juicio oral demostraré, con toda mi fuerza, que jamás he cometido delito alguno –menos aún el de cohecho- porque todos quienes conocen mi trayectoria pública, hayan sido partidarios o detractores, saben que siempre me auto impuse normas éticas muy superiores a las legales.

Asimismo, en la declaración Longueira se pregunta:"¿qué harán mis feroces perseguidores cuando se acredite mi inocencia?, ¿de qué manera repararán todo el daño que me han ocasionado a mí y a mi familia?".

"No he cometido cohecho, no soy responsable de delitos tributarios y así lo determinaron sucesivas y distintas administraciones del Servicio de Impuestos Internos, organismo encargado del cumplimiento tributario, que decidieron no interponer querella en mi contra porque no existe ningún antecedente que las hubiera justificado", recalcó.

Revisa aquí la declaración completa de Longueira