Tras ocho años, este lunes inició el juicio oral contra Longueira y ME-O por el caso SQM

A ocho años del inicio de la causa, este lunes inicia el juicio oral por el caso SQM de financiamiento ilegal de la política, en el cual se encuentran acusados el exsenador UDI y exministro Pablo Longueira y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO).

Este caso se destapó en 2015, sugerido como una arista del caso Penta, y por el cual Longueira arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho, mientras que ME-O es acusado por la Fiscalía por delitos tributarios y se solicitó cuatro años de cárcel.

El juicio debió iniciar el pasado 1 de febrero, pero fue aplazado por el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago debido a que el auto de apertura, resolución donde el Juzgado de Garantía informa al tribunal y los intervinientes la acusación y pruebas que irán en el juicio oral, no había sido revisado con sus correcciones finales, ya que el juez encargado no se encontraba esta jornada por uso de feriado legal.

Además, cabe recordar que la semana pasada la defensa de Longueira recurrió ante el Tribunal Constitucional para impugnar la norma que obliga a la asistencia ininterrumpida al juicio.

Según advirtió su abogado, este proceso se prolongará por entre 18 y 24 meses, tiempo durante el cual cada acusado debe asistir diariamente a las audiencias, algo que puede impedir o entorpecer las posibilidades de trabajo de sus representados.

El Tribunal analizará al inicio de la audiencia esta situación.

En este caso de financiamiento ilegal también hay otros seis acusados: el exgerente general de SQM, Patricio Contesse; la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; el exdiputado Roberto León; la secretaria de la presidencia de la UDI, Marisol Cavieres; el exsecretario general del Partido Progresista, Cristián Warner, y el exembajador Marcelo Rozas. Soborno, cohecho y delitos tributarios son los ilícitos que se le imputan.

"La imputación dice relación con delitos tributarios que cometieron los ocho acusados en esta investigación, salvo uno de ellos, que es el señor Juan Pablo Longueira, respecto de quien se imputa una conducta de cohecho en relación con la conducta de soborno que se imputa al gerente general de SQM", sostuvo la fiscal a cargo del caso, Claudia Perivancich.

La persecutora agregó que "las penas varían: la pena mayor que se está solicitando es respecto del gerente general de la empresa, de siete años de presidio mayor en su grado mínimo".

El resto de los involucrados se liberaron de un juicio oral ya que prefirieron procedimientos abreviados.

ME-O: "QUIERO JUICIO, JUICIO, JUICIO"

A su llegada a tribunales, Ominami abordó el inicio del juicio en su contra, señalando que "son ocho años de tramitación para impedir que ocurra el juicio (...) yo estoy pidiendo simplemente por el bien de todos nosotros (que avance el juicio), no pido ni un derecho más ni menos".

"Por eso vengo -y por eso no voy hablar mucho- a someterme a que un tercero imparcial tome la decisión. Tengo ganas de ir a juicio, no sé si hay mucha gente acusada que lo único que pide es juicio. Yo quiero juicio, juicio, juicio", puntualizó el excandidato presidencial, que espera "demostrar que todo esto ha sido un abuso, que tiene sesgo político, pero eso lo decidirán los jueces".

"¿Por qué estoy yo aquí? ¿Dónde están los demás? ¿Sólo se persiguió a un candidato presidencial, solo uno? Será porque yo aguanté y me negué a cualquier acuerdo y me negué a cualquier encubrimiento, a cualquier truco. He pedido siempre juicio, pero hay algo que llama la atención", criticó también ME-O.

Ante esto, el líder del PRO pidió analizar el avance de este proceso, "todo con recursos públicos, ustedes vieron que habían diez fiscales. Ocho años, van a ser diez años y eso es incomprensible, es una injusticia para cualquiera".

"No pido ningún privilegio, solo pido los mismos derechos que todos mis compatriotas. Derecho a un juicio. Ya gane uno parecido a este y veo que esto no tiene mucho cómo empezar, pero tengo esperanza en las juezas que están aquí a minutos de anunciar un camino", cerró.

Por su parte, el abogado del excandidato, Ciro Colombara, admitió que "estamos muy satisfechos, porque después de ocho años finalmente se ha iniciado el juicio oral", mas "nos parece que existe un problema de fondo extremadamente grave, porque se está utilizando no el auto de apertura que debió utilizarse -documento en el cual consta aquello de lo cual debemos defendernos-, sino que un documento posterior, incompleto, que es un borrador".

DEFENSA DE LONGUEIRA: "JAMÁS ENTRÓ UN SOLO PESO A SUS CUENTAS"

En cuanto al exministro Longueira, durante esta etapa comparecerá de manera telemática al igual que todos los mayores de 60 años involucrados en el juicio.

"Mi representado lleva siete años formalizado y cinco años acusado, algo absolutamente inédito, por lo tanto, (sentimos) satisfacción de poder contar nuestra verdad", reflexionó su abogada, Joanna Heskia.

"Obviamente lo que esperamos es que al término de este juicio se declare la absolución de nuestro representado, porque como hemos venido diciendo desde el día uno, jamás entró un solo peso de nada a las cuentas ni de Pablo, ni de su familia, ni de la UDI, y eso será demostrado en el juicio", aseguró.

Desde la parte querellante, Octavio del Favero, director de la Fundación Ciudadanía Inteligente, dijo esperar que "se establezca una verdad judicial respecto a que Pablo Longueira recibió sobornos por parte de Soquimich para favorecerlo en la tramitación legislativa de un Royalty que se dictó a propósito del proceso de reconstrucción luego del terremoto del 2010, que hasta el día de hoy beneficia tributariamente a la empresa".

RETRASO POR AUSENCIA DE ABOGADO

Aunque se esperaba para las 09:00 horas el inicio de esta audiencia, esto se tuvo que retrasar debido a que el abogado de Contesse no alcanzó a llegar a la audiencia. Según la defensa, el jurista tuvo problemas en su vuelo.

Debido a esto, se determinó realizar un receso hasta las 12:30 horas, cuando iniciará la audiencia aunque no esté presente el abogado. En caso de no presentarse de manera presencial o remota, la defensa de Contesse no podrá intervenir de ahora en adelante.

Se espera que este juicio pueda extenderse por al menos dos años debido a la extensión de la carpeta investigativa y la cantidad de imputados.