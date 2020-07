Analista: Nuestro sistema político no es capaz de recoger correctamente los problemas de las personas

El analista político Carlos Correa, consultor en opinión pública, analizó el escenario en medio del conflicto entre el Gobierno y Chile Vamos, sus implicancias y eventuales consecuencias, y apuntó a un agotamiento total del modelo presidencialista que impera en el país y añadió que "el sistema político no es capaz de recoger correctamente los problemas de las personas".

Esta "crisis", principalmente de la UDI con La Moneda, "es un problema político con sus votantes que va a impactar enormemente en las encuestas; y corre el riesgo de que termine en una desafección de la derecha con el Gobierno, y eso es muy peligroso", comenzó analizando el ex director de la Secom en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

En ese marco, planteó en El Diario de Cooperativa que "la única jugada que tiene que hacer el gobierno es reordenar las filas, incorporar a Chile Vamos en su panel de decisiones, porque al parecer parte de las críticas tiene que ver con que el comité político está decidiendo cosas sin preguntar a los partidos, sobre todo a los más grandes, UDI y RN".

Aludiendo a las duras críticas de la timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, Correa recordó que "cuando fue el cambio de gabinete, cuando salió Chadwick, el Presidente decidió darle dos carteras importante a un partido menor de la coalición (Evópoli), y generó cierto resquemor que no fue atendido a tiempo".

Otro punto es que "el ministro del Interior no ha podido articular bien los proyectos en el Congreso y la UDI ve que termina cediendo a proyectos que al Gobierno no le gustaban para no perder popularidad".

En este marco, expuso que hay que "darse cuenta de que el modelo presidencialista, basado en un Presidente fuerte, que decide todo, acompañado de un Segundo Piso que es una especie de Rasputin, que se mueve en las sombras, está completamente agotado" en Chile.

"Por tanto las soluciones pasan por darles más poder y capacidad a los ministros (...) de generar gobiernos con un sello más colectivo y no dependiente de lo que al presidente se le ocurre, porque si mete las patas se derrumba todo el modelo", agregó el también ingeniero civil.

Y es bajo esa idea que, sostuvo, "lo que ocurre en Chile Vamos es que a medida que el presidencialismo se debilita y el Presidente empieza a perder popularidad, lo que van a hacer los partidos es despegarse del Gobierno, con una geometría flexible en términos políticos; porque el Presidente está perdiendo popularidad y los partidos no quieren que los contagie en las futuras elecciones".

"ESTAMOS ANTE EL RIESGO DE UN CAMINO AL POPULISMO"

Pero no es de lo único que hay que preocuparse a juicio del académico de la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales.

"Si tenemos un presidencialismo y una clase política desprestigiados, una Constitución que no está resolviendo los problemas de la sociedad, para la gente la política no ayuda a resolver sus problemas y se ve como una cosa lejana", analizó, contexto en el cual "estamos ante el riesgo de otro (18 de) Octubre, o algo peor, una especie de camino hacia el autoritarismo o al populismo; si no llegamos a una solución rápida, si no nos sentamos a conversar cómo la política soluciona la vida".

"El sistema político no es capaz de recoger correctamente los problemas de las personas", afirmó, lo cual complementó "la discusión sobre las bajas pensiones", que recordó que "está caliente desde Piñera I; Bachelet II hizo la Comisión Bravo, y ahí quedó, un informe bastante bueno y completo, pero no se ha avanzado nada".