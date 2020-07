Blumel "extrañado" por críticas de Hinzpeter: Él sabe lo difícil que es Interior

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se defendió de los cuestionamientos del ex titular de la cartera Rodrigo Hinzpeter, quien lo acusó de estar "un tanto ausente" en medio de las crisis que afectan al país.

"Por razones que no conozco, el ministro del Interior ha sido una figura un tanto ausente. El cargo es muy difícil y se pueden cometer errores, pero si uno es ministro del Interior, debe asumir el riesgo de pecar por presencia y no por ausencia", planteó en El Mercurio, agregando que "legítimamente, no ha tenido vocación de ministro del Interior, y eso lo ha hecho pecar de ausencia".

Hinzpeter, ex militante de Renovación Nacional, se suma a otras críticas de la gestión de Blumel (Evópoli) que se acumulan en el oficialismo -en especial en la UDI- desde fines del año pasado, y se han acrecentado estas últimas semanas, culminando con las reuniones del Presidente Sebastián Piñera con la coalición ayer sábado.

El jefe de gabinete respondió al actual gerente de Quiñenco en el programa "Mesa Central" de Canal 13, remarcando que "el tiempo que me ha tocado ejercer como ministro del Interior... los últimos casi nueve meses seguramente deben ser los más difíciles para ejercer el cargo".

"Hoy día estamos viviendo posiblemente las tres más grandes crisis que ha experimentado Chile en muchísimo tiempo, y el mundo también: la crisis de octubre, posteriormente la pandemia, y hoy día la recesión y el impacto que esto va a tener en el bienestar de las personas, en la economía y el empleo", explicó.

En ese sentido, tomando en cuenta el impacto de estas crisis paralelas, señaló que "por eso causan extrañeza las críticas, sobre todo (porque) Rodrigo sabe lo difícil que es ejercer este cargo, le tocó también en momentos muy difíciles".

"Creo además que en mi caso, me ha tocado participar muy activamente en todos los acuerdos que han permitido ir encausando o abordando estas tres grandes crisis que hemos enfrentado", añadió.

Evópoli respalda a Blumel por "juicios apresurados"

También salieron en defensa del titular de Interior desde su partido, Evópoli, con el jefe de bancada, Luciano Cruz-Coke, planteando que "no hay una fórmula perfecta en los gabinetes y menos en la figura del Ministro del Interior, que tiene además la función de seguridad pública".

"Uno puede criticar una ausencia por demasiada dedicación a lo político, o una ausencia por demasiada preocupación por los asuntos de seguridad pública. Él mismo, Rodrigo, lo vivió en carne propia, cuando le dijeron que se dedicaba a asuntos de seguridad pública, la famosa Ley Hinzpeter, etcétera", recordó.

"Nunca va a haber un diseño perfecto. Es una función de por sí compleja y complicada, y que requiere evidentemente resultados que se deben demostrar en el largo plazo. Hacer juicios en el corto plazo me parece que es un poco apresurado", sostuvo.