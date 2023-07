Chahuán convocó a directivas de Chile Vamos: "Tenemos el desafío de transformarse en una coalición 2.0"

El senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, citó a una reunión de emergencia a las directivas de Chile Vamos, luego de la derrota en el Congreso en la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Ante la división generada en la oposición, Chahuán sostuvo que "hemos convocado a una reunión de las directivas de Chile Vamos porque creemos que hoy día se requiere actuar con unidad y firmeza, pero por sobre todo coordinados dentro de nuestras respectivas bancadas parlamentarias para lograr no solamente ser una oposición firme, constructiva, sino que además sea capaz de levantarse como alternativa frente a la gestión del actual gobierno".

"Por eso creemos que sin lugar a dudas la coalición tiene el desafío de transformarse en una coalición 2.0, donde no solamente sea una alianza puramente electoral sino que además se levante como una opción y una alternativa frente a la actual administración", agregó.

La cita está fijada para el lunes, pero hasta el momento ni Evópoli ni la UDI han confirmado su participación.

De todas maneras, esta postura de buscar unión no es vista de la misma manera desde el mismo partido, dado que, por ejemplo, la senadora Paulina Núñez aseguró que "no tiene sentido estar en la misma coalición con Evópoli".

"Cuando tienes un mal gobierno e incluso una parte no quiere que el ministro Ávila siga y está frente a una acusación constitucional, donde se juegan temas que son tan vitales para nosotros, evidentemente los votos no pueden faltar y por lo mismo hay que repensar con quién seguimos nuestra hoja de ruta como Renovación Nacional", advirtió la parlamentaria.

Según Núñez, es vital "poder sentarnos a conversar y redefinir al partido a Renovación Nacional. Luego, por supuesto, saber con quién vamos a continuar".

"Si no somos capaces de unirnos y no somos capaces de actuar juntos, si no somos capaces de ejercer el poder frente a un mal gobierno, frente a la izquierda, difícilmente entonces vamos a estar cumpliendo con el rol opositor que tenemos el deber de ejercer, sobre todo en estos momentos", analizó la militante RN.

UDI Y EVÓPOLI DESCARTAN UN QUIEBRE EN CHILE VAMOS

Pese a que al interior de Renovación Nacional (RN) la molestía sigue por la votación de ayer, desde Evópoli y la UDI -quienes completan la coalición de Chile Vamos- descartan que estas diferencias hayan provocado un quiebre en la alianza opositora, aunque sí advierten que es necesaria mayor unidad.

"Creo que es fundamental hacer una reflexión importante en Chile Vamos en términos de tener una orgánica, de tener un tipo de liderazgo, de tener una visión más unitaria en los momentos que hoy el país se enfrenta", señaló el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), quien indicó también que "hay una opción para que la oposición actúe de una de una mejor manera, una manera más unitaria y más coordinada".

Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, dio cuenta que "los principios por los cuales se creó Chile Vamos, de los cuales nosotros somos fundadores, se mantienen plenamente vigentes".

"Creemos que estos incidentes, si bien generan ruido en el momento, no alteran la relación de largo plazo y la institucionalidad con la que tenemos que seguir adelante en nuestro proyecto político", detalló la consejera constituyente.

"En la medida que se respeta la autonomía de los parlamentarios para que voten por convicción, no genera eso ninguna ruptura: es lo que ha pasado antes y es lo que debería pasar ahora. No hay un quiebre dentro de Chile Vamos", profundizó la exministra de Transportes.