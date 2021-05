Chile Vamos da vuelta la página y busca inscribir sus primarias este miércoles

Aunque Chile Vamos sigue procesando la derrota del fin de semana en la mega elección, la mayoría de sus integrantes se han cuadrado para seguir adelante y restructurarse de cara a las presidenciales, por lo que tienen planeado inscribir las primarias mañana miércoles.

Entre las pocas que sacaron cuentas alegres en la derecha está la alcaldesa reelecta de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), pero fue un triunfo agridulce, ya que tras una profunda crítica a la directiva de su partido, se bajó de la carrera a La Moneda, y por el momento, no se comprometió a respaldar al proclamado candidato gremialista, Joaquín Lavín.

"Sé que me van a preguntar a quién voy a apoyar, y se los digo altiro: voy a apoyar a Joaquín, a Mario (Desbordes), a Ignacio (Briones), a Sebastián (Sichel): los voy a apoyar a todos. Así se hacen las cosas", enfatizó.

DIPUTADA OSSANDÓN PIDE NO APRESURARSE

Pero hay algunos que, tal como en la ex Concertación, ponen en duda la realización de primarias, opinando que sería más óptimo alinearse detrás de un solo candidato, como el propio Lavín, considerando que es el oficialista que más marca en las encuestas.

Por ejemplo, la diputada Ximena Ossandón (RN) estimó que "tomar decisiones hoy día de ir a una primaria oficial me parece apresurado dado el terremoto que tuvimos".

"Es súper importante saber contra quién exactamente vamos a competir. De repente podrían surgir nuevos liderazgos que realmente nos puedan llevar a un consenso mayor y competir de mejor forma", opinó.

Un no rotundo dio a esta idea Desbordes, el candidato del RN-PRI, quien estimó que "el sector debe hacer primarias sí o sí" justamente porque "el mensaje de la ciudadanía es muy claro: no podemos estar eligiendo a los candidatos por secretaría, entre cuatro paredes; no podemos regalar dos meses de campaña a la oposición".

SICHEL PIDE RENOVAR LIDERAZGOS POR PROCLAMACIÓN DE LAVÍN

El candidato independiente Sebastián Sichel intenta capitalizar lo ocurrido el fin de semana al plantear que que "la mayoría de los chilenos está votando por lo que quiere para el futuro. Lo que no podemos tener es una centroderecha que, para ofrecer futuro, ofrece los mismos liderazgos que tenía el año 90, y que para ofrecer futuro, ofrece solo la estructura de sus partidos como forma de solución", en alusión al alcalde de Las Condes.

El ex presidente de BancoEstado fue más directo después: "Creo que Joaquín lleva 30 años participando en política y parte del debate que vamos a tener en esta primaria es si queremos los mismos líderes que han representado a la centroderecha para el futuro".

Sichel también aprovechó este momento líquido para el sector para reunir a tres militantes de partidos de la coalición en su equipo e insistir en que se autorice libertad de acción dentro de los comicios legales de julio.