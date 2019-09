Chile Vamos evalúa acudir al TC por "paquete de proyectos" de la oposición

Chile Vamos se encuentra evaluando la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional (TC) por un "paquete de proyectos" de la oposición.

Se trata del proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas que se encuentra en debate en la Comisión de Trabajo, además del de nulidad de Ley de Pesca y el que declara interés nacional por el litio.

La idea, dicen desde el oficialismo, es mostrar un orden versus el desorden de la oposición en el Congreso.

Al respecto, la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, manifestó que "lo que pasa es que nosotros estamos preocupados de que en este país se está instaurando el desorden como una forma de actuar. La falta de responsabilidad".

"Desde esa perspectiva, nosotros creemos que hay que cuidar las institucionalidades. Si nosotros queremos que nuestro país progrese y no nos transformemos en un desastre como es Venezuela donde las institucionalidad ya no solo está deteriorada, sino que no existe, tenemos que cuidarla", manifestó.

En la misma línea, agregó que "por eso es que nosotros creemos que hay que recurrir al Tribunal Constitucional en aquellos proyectos que son claramente inconstitucionales".