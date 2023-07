Chile Vamos se reúne este lunes tras el fiasco de la acusación contra Ávila

Las directivas de Chile Vamos -Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evolución Democrática (Evópoli)-, sostendrán este lunes, a partir de las 8.30 horas, una reunión de emergencia, luego de la división y el fracaso en el Congreso en la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Con 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención, la Cámara Baja rechazó la admisibilidad de la iniciativa, que había generado duras críticas por parte del Gobierno.

Es una de las pocas veces en la legislatura que la oposición no vota en bloque, ya que los diputados de Evópoli Francisco Undurraga y Jorge Guzmán se desmarcaron de sus socios de Chile Vamos y votaron en contra del libelo, generando una fragmentación al interior de la coalición de oposición.

"Nunca estuvo dentro de las perspectivas que el salvavidas a la mala gestión del ministro de Educación viniera de uno de los socios del pacto como es Evópoli", lamentaba el diputado Diego Schalper, secretario general de RN y uno de los líderes del libelo contra Ávila.

Para el parlamentario, la postura de sus compañeros de coalición fue "una puñalada al corazón de Chile Vamos", por lo que la continuidad de su unión "se tendrá que estudiar" tras este fallido intento.

En la previa del encuentro, que fue convocado por RN y se realizará vía Zoom, el senador de Evópoli, Felipe Kast, criticó a la colectividad liderada por Francisco Chahuán por "rasgar vestiduras" por el fracaso de la acusación y defendió a los diputados Guzmán y Undurraga.

"La pregunta es más bien para ellos: Antes de impulsar esta acusación constitucional, ¿hablaron con sus socios de coalición? ¿Evaluaron si estaba constitucionalmente bien fundamentada? ¿Estaban todos de acuerdo? Claramente, no", aseveró el exprecandidato presidencial de Evópoli.

"En el corto plazo, la seriedad normalmente tiene costos, pero en el largo plazo es una fortaleza institucional. Lo urgente, de cara al futuro, es que Chile Vamos vuelva a tener reuniones programáticas para construir en conjunto una hoja de ruta que permita a Chile recuperar su senda hacia el desarrollo", aseveró Kast, abogando por "dejar la pelea chica y volver a mirar hacia el futuro".

"Son demasiadas las urgencias sociales pendientes, y el Gobierno actual demostró que no estaba a la altura", concluyó.

UNDURRAGA PONE PAÑOS FRÍOS

"Mi voto se basó fundamentalmente en el análisis que hicimos al texto que se nos presentó", insistió el diputado Undurraga en diálogo con Cooperativa, en la víspera de la reunión de las directivas de Chile Vamos.

"Yo estoy tranquilo con la decisión tomada. Fue una decisión, además, anunciada a nuestros socios el día anterior", indicó el militante de Evópoli.

Consultado por los dichos de Schalper, Undurraga puso paños fríos a la polémica y planteó que "es una crítica que cada día ha ido perdiendo peso".

"No puedo sino respetar al diputado Schalper y espero que estas diferencias vayan siendo superadas", agregó el legislador.

Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, adelantó que la reunión de Chile Vamos apuntará a alcanzar un trabajo más estructurado, con miras a las elecciones municipales de 2024 y las presidenciales de 2025.

DESDE RN LLAMAN A "EXPANDIR" LA COALICIÓN

Mientras que el jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, dijo que espera que a partir de la reunión se busque "volver a tener esa vocación de mayoría que tuvimos en su momento, expandir nuestra coalición a los sectores de centro, también con los sectores de Republicanos y enfrentar a un mal Gobierno en unidad".

"Tenemos el deber de formar un bloque opositor al Gobierno de Boric", remarcó.

Desde la UDI, el tercer integrante de Chile Vamos, el diputado Juan Manuel Fuenzalida cree que es "perfectamente posible", al menos, una mayor coordinación en el Congreso.

No obstante, reconoció: "Lo que abunda no daña, pero no sé si va a dar para pactos electorales o pactos más programáticos".