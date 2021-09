Comando de Sichel pide honestidad a quienes no deseen apoyarlo en Chile Vamos

El el marco de la polémica por el apoyo del diputado Leonidas Romero a José Antonio Kast y no al candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, desde el comando pidieron honestidad a quienes no deseen formar parte de la campaña presidencial.

El coordinador de la campaña de Sichel, Pedro Browne, manifestó que "hay un grupo menor de candidatos que la verdad abiertamente no nos gustan, y obviamente que nos parece que es contradictorio que vaya en una lista un persona que no quiere ser parte de un proyecto político colectivo al cual pertenece su propio partido".

"El que crea que yo tengo ciertos votos que me pertenecen y que dictamino a quién va a apoyar esa gente, creo que no entiende absolutamente nada. No es un problema ni siquiera de la política actual, sino que de la libertad de las personas a elegir", manifestó.

Desde la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma dijo que "nosotros, en el comando de Sebastián Sichel, estamos plenamente coordinados, hemos tenido una reunión para avanzar y seguir materializando precisamente la campaña presidencial y la campaña parlamentaria".

"Quizás los que quieren darse un gusto, este no es el momento para los gustos, porque nos estamos jugando en Chile algo demasiado potente. Nosotros esperamos poder convocar, desde la campaña de Sebastián Sichel, a la mayor cantidad de personas posibles, porque todos sabemos que hoy día el único candidato capaz de derrotar a Gabriel Boric en segunda vuelta es Sebastián Sichel", planteó.

Dudas por cuarto retiro

Uno de los puntos en que no hay acuerdo en el conglomerado es el proyecto de cuarto retiro, que tiene a varios parlamentarios indecisos, como es el caso de la militante de RN Francesca Muñoz.

"Yo he estado escuchando a los expertos, también las distintas exposiciones de la Comisión de Constitución, por lo tanto, también llega el turno de escuchar a la ciudadanía respecto a este tema. Yo todavía estoy en reflexión, y creo que es muy importante escuchar a los vecinos de mi distrito", dijo la parlamentaria.

Muñoz, compañera de circunscripción de Romero, planteó que "el tono que se ha dado en torno a esta discusión del cuarto retiro, y específicamente a lo que es el candidato, no corresponde. En el fondo, los parlamentarios tenemos que estar en estas instancias escuchando a la ciudadanía".

En esta línea, el senador Manuel José Ossandón (RN), candidato a la reelección en ese puesto, afirmó que "hay buenos argumentos para votar en contra, como la crisis inflacionaria que se podía dar, pero también el votar a favor podría evitar que se desate una explosión social".

"Por eso quiero conocer el proyecto, analizarlo, reflexionarlo y ahí tomaré mi decisión de mi voto", detalló el parlamentario.

Ante esta postura, el diputado de la UDI Jorge Alessandri cuestionó que "¿Sabrá más de economía el senador Ossandón que todos los expertos que han opinado? Quizás está viendo algo que el resto no".

"Creo que los candidatos, cuando se acercan a su período de elección, pueden a veces dar opiniones que bordean el populismo... Yo lo llamaría a no pensar en la próxima elección, sino que pensar en la próxima generación", solicitó el diputado UDI.

Kast acusa populismo

José Antonio Kast, en tanto, achacó que, "en un comienzo, el Estado debería haber ido en ayuda de las personas directamente. Lo que es el IFE actual debería haber sido al comienzo, no al final".

Además, el abanderado del Partido Republicano emplazó a los parlamentarios que apoyan el nuevo giro de ahorros: "Les tengo una mala noticia, lo más probable es que algunos de ustedes van a votar por el cuarto retiro y no van a salir electos, porque la gente distingue muy bien quiénes son los populistas", aseguró.