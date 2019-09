Conflicto en Chile Vamos: Intendencia de Los Ríos enfrenta a Desbordes y Van Rysselberghe

La Intendencia de la Región de Los Ríos tiene enfrentados a los presidentes de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe.

El timonel RN confirmó al Diario Austral que, como partido, apuestan por la actual gobernadora provincial de Valdivia, María José Gatica, como carta para la gobernación regional, y tienen una mala opinión del candidato que quiere presentar la UDI, el actual intendente César Asenjo.

"No tenemos un buena evaluación de él y la ejecución presupuestaria debe ser la más mala desde que existe la Región de Los Ríos", señaló Desbordes.

"No es la línea correcta"

En conversación con Cooperativa, la presidenta de la UDI respondió asegurando que a Mario Desbordes le tiene "cariño, pero le pediría prudencia".

"Si él tiene pensado otro nombre para candidato a gobernador de Los Ríos, que ponga énfasis en ese otro nombre, las cualidades que tiene esa otra persona y no en denostar a quien hoy día tiene las mejores posibilidades", agregó Van Rysselberghe en alusión a César Asenjo.

"Ése no es el mejor camino para lograr un triunfo de Chile Vamos en la próxima elección de gobernadores. Lo que dice el presidente de RN va en la línea de denostar una gran carta para el próximo año, sólo porque no pertenece a su partido. Sinceramente creo que ésa no es la línea correcta, además no está diciendo la verdad", enfatizó la timonel gremialista.

Queda poco más de un mes para que las autoridades de Gobierno que quieran participar en las elecciones de gobernador, alcalde y concejales del próximo año dejen sus cargos .