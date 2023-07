Diputada Ossandón: Acusación contra ministro Ávila se cayó "por errores nuestros"

La diputada Ximena Ossandón (RN) reflexionó esta mañana sobre la fallida acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y las consecuencias dentro de la coalición opositora Chile Vamos.

En conversación con el Diario de Cooperativa, la parlamentaria señaló que el libelo era consistente, pero "lamentablemente nosotros mismos nos autoflagelamos y, con ciertos hechos que sucedieron, esto tomó ribetes distintos; se habló de homofobia, como algo personal, muy dirigido a la orientación sexual del ministro, que no tenía nada que ver", aseguró.

Asimismo, señaló que "había temas importantísimos como la deserción, ausentismo, la violencia la infraestructura, platas, el resultado del Simce". Sin embargo, reconoció que "por errores nuestros, porque fue de nuestro sector, se cambia el foco".

Al respecto de los dichos de Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, y de la parlamentaria María Luisa Cordero (independiente-RN), señaló que "fue lamentable. Nosotros no podíamos creerlo cuando sucede esto, porque en dos segundos se te derrumba todo lo que se trabajó en un mes completo. Existieron abogados, investigación y muchas reuniones".

Bajo la misma línea, aseguró que el parlamentario Miguel Becker (RN), quien entregó un cupo para que expusiera Marcela Aranda, no la conocía y tras su intervención se sorprendió. En cuanto a Cordero, dijo que el tema era más complejo porque "no es primera vez que sucede" y enfatizó en que la diputada intentó pedir disculpas, pero "el daño estaba hecho, porque le pasaste un argumento a la coalición de Gobierno para decir que esto es homofobia".

Pese a todo, Ossandón destacó que la acusación tuvo efectos en que el ministerio comenzó a preocuparse de temas que "no estaba siendo atendidos como deberían ser".

No obstante, señaló que "fue lamentable, porque aquí los más perjudicados son los niños y nadie no puede reconocer que la educación en Chile está en una crisis espantosa. No se le puede echar exactamente la culpa al Gobierno de turno, pero sí cuando asumes un gobierno te tienes que hacer cargo y esta carreta tienes que tirarla de buena forma, y eso es lo que nosotros sentíamos que el ministro no lo estaba haciendo".

Por otro lado, comentó que la polémica sobre Junaeb continuará porque "hasta el minuto, aparte de decir que es absolutamente falso, nadie ha mostrado un papel para demostrar que es falso".