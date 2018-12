Diputado RN en debate por derechización de Chile Vamos: Evópoli es un partido chico

El debate por el giro a la derecha en Chile Vamos, muchos de cuyos integrantes se han acercado a las posturas de José Antonio Kast, comienza a tomar vuelo en el bloque.

Con la reivindicación del pinochetismo por parte de varios parlamentarios de la derecha, como Camila Flores (RN) o Ignacio Urrutia (ex UDI), en el oficialismo hay cierta incomodidad, sobre todo en Evópoli.

Este partido planteó que José Antonio Kast todavía debe tener muchas definiciones si quiere estar cerca del bloque, recordaron que en el último mes ha criticado mucho al Gobierno y advierte un posible éxodo de militantes de Chile Vamos a su movimiento.

No obstante, tanto el diputado Mario Desbordes como la senadora Jacqueline van Rysselberghe, presidentes de RN y la UDI respectivamente, manifestaron que Kast debiera participar de las primarias de Chile Vamos, idea que se había escuchado desde hace un tiempo pero que ahora toma fuerza.

Diputado Mellado: No tenemos complejos

El ex candidato presidencial tiene cercanía con al menos 10 diputados de la UDI y RN y, sin ir más lejos, Ignacio Urrutia dejó el gremialismo para integrarse al movimiento de José Antonio Kast, Acción Republicana.

Desde RN, el diputado Miguel Mellado comentó ante lo anterior que en el bloque no hay complejos y criticó a Evópoli, tildándolo como "partido chico".

"Pero si en la derecha no tenemos complejos. Evópoli pretende que nosotros adoptemos su discurso y no es así. La gran mayoría de la derecha en Chile no está ni ahí con Evópoli, por eso es un partido chico. Creo que estamos equivocados en el análisis de élite", dijo el parlamentario.

En tanto, la diputada Aracely Leuquén (RN) dijo que se siente interpretada por muchas ideas de José Antonio Kast, quien no ha pedido que se integren a su movimiento.

"(Kast) no le ha pedido a ningún militante, ni de RN ni de la UDI, que emigre de sus respectivos partidos políticos. Yo soy una militante de RN, me voy a mantener de esta manera, pero debo reconocer que me siento absolutamente interpretada por muchas ideas, valores y principios que promueve José Antonio Kast", indicó.

A su vez, el diputado Eduardo Durán (RN) aseveró que "la derecha es la derecha. Habemos mucha gente en nuestro país que no comulgamos con las ideas de izquierda y nadie podría estar a favor de los crímenes de derechos humanos. Eso ninguno de nosotros lo puede compartir".

Estos diputados descartaron por ahora irse de sus partidos para emigrar al movimiento del ex diputado UDI.