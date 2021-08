Dos días después del "me da lo mismo", Sichel cuestiona a los RN que están con Kast

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, apuntó nuevamente a los parlamentarios que han pedido libertad de acción para las elecciones de noviembre, asegurando que deberían ir en la misma lista parlamentaria con el postulante al que apoyen.

En la mañana de este viernes, Sichel se reunió con alcaldes del conglomerado que participarán en su equipo de coordinación, oportunidad en la que confirmó que buscarán apoyo de independientes y que contarán con las figuras que apoyaban a Joaquín Lavín, como el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Sichel indicó que "si como Chile Vamos la gran mayoría de una coalición de centro derecha toma una determinación, no es lo mismo seguirla o no seguirla, sino lo que tenemos no es una coalición política, sino más bien parlamentarios que actúan autónomamente y obviamente cada uno puede hacer lo que quiera, eso lo hacen los parlamentarios, pero yo puedo decidir apoyar más a uno o no como candidato presidencial".

"Si respaldan a un candidato presidencial, lo obvio es que vayan en su lista parlamentaria, sino no los entendería nadie, pero aún así creo que no es relevante, otra vez frivolizamos la política, porque parece que estuviéramos más preocupados de los apoyos de los agentes intermedios", manifestó.