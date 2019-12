Ena von Baer acusó a Renovación Nacional de "no honrar su palabra" sobre paridad y cuotas

La jefa del comité de senadores de la UDI Ena von Baer rechazó las críticas del timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, luego de que el gremialismo congelara su participación en Chile Vamos, y acusó que RN no "honró" su palabra respecto a la votación de los proyectos sobre paridad de género, escaños reservados a pueblos originarios y pactos de independientes para el proceso constituyente.

Tras el rechazo de esos puntos en la reforma, ya despachada del Congreso, que habilita el proceso para una nueva Constitución, RN presentó tres proyectos de ley para incluir estos temas en la Convención Constituyente, los que recibieron el respaldo de Evópoli y la oposición en la Cámara de Diputados, pese a los votos en contra de la UDI.

Esa desavenencia llevó al gremialismo a suspender su participación en el bloque oficialista, al considerar que RN incumplió el acuerdo del 15 de noviembre, que no incluía esos asuntos. Ante esto, Desbordes fustigó hoy en Cooperativa que la UDI "no tiene derecho a veto permanente" y descartó haber faltado al acuerdo, emplazando incluso a ese partido a que "no falte a la verdad".

Salió a responderle, también en El Diario de Cooperativa, la senadora Von Baer, quien rechazó que su partido crea tener derecho a veto, sino que, aseguró, "ayer en la tarde la UDI cedió en los escaños reservados, votó a favor, y cedió porque había llegado a un acuerdo con Renovación Nacional de que una cosa se votaba a favor, pero que se votaba en contra la paridad de género, y eso no se cumplió".

"No es aquí que no estemos dispuestos a conversar", al contrario, se trata de que "cuando uno trabaja en equipo, se sienta a conversar, y se llega a un acuerdo, así funcionan los equipos, cada uno cede y ambos honran la palabra, pero no puede ser que uno ceda y el otro no honre su palabra, así no funcionan los equipos. (...) Lo que sucedió ayer para nosotros fue muy doloroso", planteó.

"No es como la UDI cree que hay que jugar. Para que el equipo juegue bien, todos tienen que jugar según la estrategia, es muy difícil ganar el partido si en la mitad algunos jugadores, por ganarse quizás el aplauso momentáneo de la galería, se sale de la estrategia. Cuando no se honra la palabra en una coalición política se rompen las confianzas", complementó Von Baer.

Sobre la situación del gremialismo en Chile Vamos, la parlamentaria apuntó que "estamos en un proceso de reflexión, porque estamos en un momento de la política chilena que no es tradicional, normal, entrando en un proceso constituyente, y por eso cada uno tiene que pensar muy bien cómo actuar, y creo que es importante para Chile que la centroderecha logre jugar en equipo, y eso es lo que queremos".

La UDI decidirá en su próximo consejo general, del 11 de enero, su continuidad en el bloque oficialista.