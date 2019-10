Evelyn Matthei descartó "absoluta y definitivamente" ser candidata a gobernadora

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, descartó "absoluta y definitivamente" la posibilidad de postular al cargo de gobernadora regional en las próximas elecciones, ante los sondeos por parte de Chile Vamos.

Según publicó La Tercera, la ex ministra descartó "total, absoluta y definitivamente ir de candidata a gobernadora, o sea, un no rotundo", aludiendo a su compromiso con los vecinos de Providencia y con el equipo municipal.

"Desde el municipio uno puede instaurar una visión de lo que es una derecha moderna y eso es lo que estoy tratando de hacer", manifestó.

"He dado muestras de tomar desafíos difíciles de nuestro sector varias veces. Y, en este caso, creo que Karla Rubilar va a ganar y la vamos a apoyar en todo para que gane", complementó la ex diputada.

Matthei explicó que "el Presidente (Piñera) no me ha llamado, pero yo creo que sabe la tremenda importancia que tiene Providencia como comuna y como un lugar en que se pueden instalar políticas públicas, ideas nuevas. Y, además, creo que el Presidente sabe lo feliz que estoy acá y la importancia que le doy a esto".

"El Presidente Piñera me conoce, sabe lo que me mueve. Él es súper, súper respetuoso de las personas. Hay ocasiones en el pasado en que me han pedido algo y yo he dicho, sin siquiera saber las consecuencias, que cuentan conmigo. En esta ocasión, realmente creo que el aporte que puedo hacer hacia nuestro sector desde Providencia es enorme", insistió la ex parlamentaria.

Finalmente, la ex candidata presidencial también se aventuró a definir su candidato para las elecciones presidenciales, planteando que "a mí me cuesta pensar en algún candidato de la centroizquierda que le pueda hacer el peso a Joaquín Lavín (...) está tan disparado en las encuestas que si esto sigue así en un año y medio más, no veo cómo él podría decir que no. Tiene que asumir esa responsabilidad, obviamente".