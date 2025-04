FA y fallida primaria opositora: No sabemos cuánta gobernabilidad puede dar Chile Vamos

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, advirtió en Cooperativa que al abandonar la idea de hacer primarias, queda en duda la gobernabilidad que Chile Vamos puede ofrecer al país mediante su carta presidencial, Evelyn Matthei (UDI).

"Creo que todos los movimientos de esta semana, más que demostrar que es una candidata empoderada, muestran que hay improvisación y falta de gobernabilidad", apuntó la dirigenta en El Primer Café, atendido también el intento fallido de la coalición por convocar a José Antonio Kast (Republicanos) y Johannes Kaiser (Partido Libertario) para realizar estos comicios.

En esa línea, Martínez sostuvo que "lo preocupante es que no hay ninguna ejemplificación de que esto tiene ideas claras ni un proyecto político claro. No sabemos con quién piensa gobernar Evelyn Matthei. No es parte de su (frustrada) primaria, pero también hace llamados a que (Kast y Kaiser) sean parte de su gobierno. Y yo creo que la gobernabilidad no es solamente llegar al poder, sino que saber ejercerlo con orden y liderazgo".

Aludiendo también a la salida de Francisco Chahuán desde Renovación Nacional (RN), insistió que "no sé cuánta gobernabilidad puede dar Chile Vamos, si es que incluso uno de sus insignes militantes tuvo que renunciar durante esta semana, y no sabemos cómo le va a afectar la Ley Antidíscolos. La verdad es que esto parece improvisación, falta de gobernabilidad, y un cálculo electoral que tiene patas cortas".

Para la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, "la decisión de bajar esa primaria es lo más inteligente que han hecho en esa candidatura en las últimas dos semanas, porque lo desinteligente es que se hubiesen subido inventando casi una acción política que lesiona la fe pública derechamente".

Vicepresidente RN desdramatiza el asunto

Por su parte, Pedro Pizarro, vicepresidente de RN, puso paños fríos por este caso, acotando que tras el no de la ultraderecha, "se evaluaron alternativas para eventualmente hacer una primaria, y al final, la candidata -con el respaldo de los partidos de Chile Vamos- decidieron que era una mejor alternativa ir directamente a la primera vuelta. No es más que eso".

"No es desorientación: es buscar la viabilidad de las alternativas, pero al final se tienen que tomar decisiones (...), se está tratando de dramatizar algo que veo como un sondeo de alternativas", enfatizó, antes de descartar que "vaya a afectar tanto el no estar en una primaria".

También en la oposición, aunque más hacia el centro, el vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, opinó que una vez abortada la primaria con Kast y Kaiser, "lo lógico es dejar que opere la realidad, y la realidad es que Chile Vamos tiene una candidata que es claramente representativa de sus tres partidos, que no tiene competencia interna, y por lo tanto, cualquier otra actividad era forzar la realidad".

"Este intento de primarias -que debemos reconocer que salió en los últimos 10 días, antes no existió- siempre consideré que era un error: no contribuía en nada a la presencia de Evelyn Matthei, y surgiría una cantidad de críticas que finalmente le iban a hacer mal a su campaña", remató.