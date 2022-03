Felipe Kast: Chile Vamos aún no acaba; solo se trató de un capricho de Ossandón

El senador Felipe Kast (Evópoli) aseguró que Chile Vamos aún no se ha acabado e insistió que el quiebre al interior de la coalición se produjo por "el capricho" de Ossandón en su ambición por querer ser presidente de la Cámara Alta.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador aseguró que le dijo en la cara a Ossandón que "no le generaba confianza".

Ante la consulta de si se acabó Chile Vamos, Felipe Kast señaló: "Yo creo que no, para nada. Yo creo que esto es un capricho de un senador (Ossandón). Por lo menos me consta que la mitad de los senadores de RN no querían que Ossandón fuera el presidente del Senado".

"Es bien lamentable lo que ha ocurrido por la ambición personal de un senador, que no se por qué se ha sentido con el derecho de representarnos como presidente del Senado. Se lo dije en su cara al senador Ossandón: 'tú no me generas confianza'. Después supimos que se estaba juntando con Giorgio Jackson para ofrecerle unos votitos para algunas reformas", fustigó Kast.

"Yo le dije algo muy simple a Renovación Nacional: 'somos 24 senadores, elijamos democráticamente quien va a ser el candidato a la presidencia del senado el segundo año', el primer año Renovación Nacional no tenía ningún problema en que fuese Elizalde, porque habíamos acordado un año cada uno ya que estamos empatados en el Senado", explicó el senador.

"No estuvieron de acuerdo, nos quisieron imponer al senador Ossandón. Además, en secreto muchos de los senadores de RN me decían 'miren yo sé que no es el que más no representa, pero él me lo pidió'", reveló Kast.