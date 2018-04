Francisco Chahuán llamó a Evópoli a definir si está o no con el Gobierno

Luego que el senador de Evópoli Felipe Kast asegurara que fue un error político designar a Pablo Piñera como embajador en Argentina, su par de RN Francisco Chahuán acusó al ex ministro de lanzar su carrera presidencial alejándose de la figura de Sebastián Piñera, por lo que lo llamó a definir si está o no con el Gobierno.

El senador Chahuán remarcó que "el llamado que quiero hacer a Evópoli es a definir si está o no en la coalición oficialista, si está o no en el Gobierno. Felipe Kast tendrá que entender que no puede perfilar una candidatura presidencial a costa del Presidente en ejercicio y por eso yo llamo a la lealtad".

"Cuando hayan diferencias, estas se resuelven en los estamentos institucionales que ha fijado la coalición, pero no es posible que en menos de un mes y medio de Gobierno, los contrapuntos que hace Evópoli al Gobierno del Presidente Piñera son constantes. O se está en el Gobierno o se está fuera del Gobierno", añadió.

Además, Evópoli anunció que presentará un proyecto que regula los vínculos de familiares con autoridades de Gobierno para evitar conflictos de interés, aunque aún no existe claridad si es que se incluirá al Presidente de la República.