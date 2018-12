Francisco José Covarrubias: "Un porcentaje importante de Chile Vamos sigue siendo pinochetista"

El decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Francisco José Covarrubias, aseguró que "un porcentaje importante de Chile Vamos sigue siendo pinochetista y sigue sin creer a firme en la democracia".

Entrevistado por La Tercera a propósito de la reivindicación de la figura del dictador, que en los últimos días se tomó el debate en la derecha, el columnista mostró preocupación por el florecimiento del populismo de derecha, que identificó en Chile con la figura de José Antonio Kast y que, advirtió, "sin duda, desdibuja y tensa" al bloque oficialista.

"En la medida que las posturas tipo José Antonio Kast empiezan a tener una raigambre electoral alta es muy difícil cerrar filas respecto a ese mundo. En un principio es fácil excluirlos, de hecho para la última elección fue fácil excluir a Kast, que representaba a una minoría. Pero yo creo que él tenía mucha más votación que el 8 por ciento que sacó, porque había gente que sintiéndose más representada por él, terminó apoyando a Sebastián Piñera por el voto útil", analizó Covarrubias.

Para el cientista político, "hay un porcentaje importante de Chile Vamos que sigue siendo pinochetista, que sigue sin creer a firme en la democracia, que sigue teniendo xenofobia, un porcentaje mayor a ese 8 por ciento (de Kast en 2017)".

"De Kast a Kast"

En dicho sentido, "la gran pregunta es si puede haber una coalición que vaya de (José Antonio) Kast a (Felipe) Kast", pues "sería tan forzada la cohabitación de Kast a Kast como fue la cohabitación de Teillier a Walker en la Nueva Mayoría".

Covarrubias agregó que "las visiones más extremas, con ciertas dosis de populismo -y creo que Kast sí representa esas visiones- son más proclives en países en crisis, y Chile tiene problemas, pero no parece estar en crisis".

Sin embargo, "en esto uno no sabe, porque una de las cosas que nos ha demostrado la política actual es que los cambios políticos son mucho más rápidos que en el pasado. Por eso, es perfectamente posible que Kast -pese a que el país no tiene una crisis mayor- tome una fuerza importante"

"El desafío de Sebastián Piñera no sólo será no entregarle el poder a la oposición, sino que también el desafío es no entregárselo a Kast. Por eso, uno se imagina que lo que dijo la primera dama respecto a Kast ('representa una sensibilidad que no quisiera que siguiera agrandándose') lo habrá conversado adentro de la cama con el Presidente. Porque todo lo que Piñera representa en política en cuanto a moderación, sensatez, una centroderecha con vocación democrática no lo representa Kast.

Gobierno incómodo

El experto dijo ver al Gobierno "incómodo", y apuntó que el hecho de "que hoy, después de 30 años, después de saber todo lo que sabemos de Pinochet, haya gente que espontáneamente lo reivindique y en el contexto de una convención aplauda esa reivindicación, marca necesariamente que hay algo más profundo".

Covarrubias criticó anoche en Twitter, justamente, que la ministra vocera, Cecilia Pérez, haya considerado la reivindicación pinochetista de Camila Flores como una muestra de "diversidad".

"En un año se está retrocediendo lo que costó 30 años avanzar", apuntó.